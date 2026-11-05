Cyberattaques contre les frigos de supermarchés : "absurde" d'accuser la Russie, assure le Kremlin

Le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, à Achgabat, au Turkménistan, le 12 décembre 2025. ( POOL / ALEXANDER KAZAKOV )

"Ce genre d'accusations sans fondement visant notre pays est, malheureusement, en train de devenir une tendance persistante dans les pays européens", a déploré le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, ce jeudi 5 novembre.

Une accusation "absolument absurde". Ce jeudi 5 novembre, le Kremlin a assuré ne pas être impliqué dans les cyberattaques ayant visé des frigos de supermarchés dans plusieurs pays européens ces dernières semaines.

Selon la presse spécialisée, ces attaques ont été revendiquées par deux groupes de hackeurs prorusses, NoName057(16) et Z-Pentest, déjà connus pour d'autres opérations en Europe ces dernières années. Interrogé ce jeudi sur une implication de l'Etat russe, le porte-parole du Kremlin Dmitri Peskov a déclaré aux journalistes que de telles accusations seraient "absolument absurdes" et ne reposeraient "sur aucun argument ni aucune preuve". "Ce genre d'accusations sans fondement visant notre pays et l'impliquant dans tout et n'importe quoi est, malheureusement, en train de devenir une tendance persistante dans les pays européens", a-t-il ajouté.

Hausse des activités de sabotage menées par la Russie

Comme en France en octobre, plusieurs supermarchés en Belgique, Estonie, Finlande, Luxembourg et Suède ont découvert début novembre une hausse spectaculaire de la température dans leurs réfrigérateurs et congélateurs, les contraignant à jeter des denrées alimentaires avariées. Lundi en France, ce sont des chambres froides contenant des stocks issus de dons du sang qui ont subi une cyberattaque via un prestataire frigorifique de l'Établissement français du sang, sans "impact sanitaire" identifié à ce stade.

Longtemps isolés d'internet, les équipements industriels comme les groupes frigorifiques sont désormais connectés afin de permettre leur supervision et leur pilotage à distance, ce qui les rend vulnérable aux cyberattaques. Les pays européens accusent régulièrement la Russie de cyberattaques, notamment depuis le début de l'offensive russe en Ukraine lancée en 2022. Ces derniers mois, les pays européens ont aussi mis en garde contre une hausse des activités de sabotage menées par la Russie.