La majorité du groupe communiste à l'Assemblée soutiendra Mélenchon à la présidentielle

L'hémicycle de l'Assemblée nationale, le 4 novembre 2026 à Paris ( AFP / Ludovic MARIN )

Coup dur pour Fabien Roussel : la majorité du groupe communiste et ultramarin à l'Assemblée nationale (neuf députés sur 17), dont leur président Stéphane Peu, annonce jeudi soutenir la candidature de Jean-Luc Mélenchon, plutôt que celle du candidat du PCF, pour la présidentielle de 2027.

Ces députés, dont le président du groupe Stéphane Peu, justifient notamment leur décision par le risque de victoire de la candidate du Rassemblement national Marine Le Pen, donnée favorite pour cette élection.

"À l'approche d'une élection présidentielle aux enjeux immenses, nous prenons nos responsabilités, par-delà nos attaches partisanes", écrivent-ils dans une déclaration transmise à l'AFP pour justifier un geste qui renforce l'assise à gauche du candidat insoumis.

"Nous nous engageons à soutenir la candidature à l'élection présidentielle de Jean-Luc Mélenchon", ajoutent-ils, en précisant: "aucun d'entre nous n'est Insoumis, ni n'envisage de le devenir".

Sollicité, l'entourage de Fabien Roussel a refusé de commenter un "choix personnel".

"J'assume cet acte que j'assimile à un acte de désobéissance civile. C'est une objection de conscience", appuie Stéphane Peu, député de Seine-Saint-Denis, auprès de l'AFP.

Le patron des députés communistes, partisan affirmé d'une gauche de rupture, juge impossible de soutenir le candidat social-démocrate Raphaël Glucksmann, qu'il voit comme "la continuité de la gauche d'accompagnement du libéralisme".

Au total ce sont quatre des huit députés communistes, plus cinq ultramarins, qui annoncent soutenir le candidat insoumis.

Trois d'entre eux, dont Stéphane Peu, sont élus en banlieue parisienne, dans des circonscriptions où la France insoumise fait de très bons scores. Cet accord leur assure un soutien de LFI aux prochaines législatives.

D'autres élus communistes devraient leur emboîter le pas.

"Nous essayons de créer les conditions pour que le groupe GDR (communiste et ultramarin, ndlr) perdure au-delà des prochaines élections législatives", explique Stéphane Peu.

"L'enjeu du PCF c'est de pouvoir présenter des candidats dans 50 circonscriptions aux législatives", l'une des conditions majeures pour permettre à un parti de recevoir des subventions publiques, décrypte un cadre insoumis.

"La campagne ne démarre pas"

Le soutien de son chef de groupe à l'Assemblée à un autre candidat affaiblit Fabien Roussel, qui n'arrive pas à créer de dynamique en ce début de campagne et stagne à environ 2% d'intentions de vote dans les sondages.

Jean-Luc Mélenchon, candidat LFI à la présidentielle, le 28 octobre 2026 à Paris ( AFP / Dimitar DILKOFF )

Alors que Jean-Luc Mélenchon est donné dans les sondages actuels en mesure de se qualifier au second tour face à Marine Le Pen.

Début septembre, les militants du PCF avaient voté à 72% pour soutenir la candidature de leur dirigeant, qui avait été reconduit dans ses fonctions en juillet, pour la présidentielle.

Lors de l'élection de 2022, Fabien Roussel avait réuni seulement 2,28% des suffrages. Les Insoumis avaient accusé sa candidature d'avoir privé leur champion Jean-Luc Mélenchon (21,95%) de l'accession au second tour.

D'autant plus que le fondateur de LFI avait bénéficié du soutien du PCF lors des présidentielles de 2012 et 2017.

"Avec LFI, nous avons beaucoup plus de convergences que de divergences", explique la députée des Hauts-de-Seine Elsa Faucillon, également signataire de l'appel.

"En 2022 il se passait quelque chose autour de la candidature de Roussel. Il y avait une envie de campagne chez les militants communistes. Ils étaient convaincus que la campagne présidentielle était la condition pour reprendre des forces et gagner en visibilité. Mais là, la campagne ne démarre pas", ajoute-t-elle.

Ce ralliement était attendu par les Insoumis, qui ont pris le leadership de la gauche radicale.

Stéphane Peu était déjà présent au meeting de lancement de campagne de Jean-Luc Mélenchon à Saint-Denis en juin.

Et les communistes avaient soutenu la candidature de l'insoumis Bally Bagayoko à Saint-Denis aux municipales, dans le cadre d'un accord départemental entre LFI et le PCF en Seine-Saint-Denis.

"Très ému de me retrouver au coude-à-coude avec le groupe communiste à nos côtés dans la lutte pour hisser la gauche au second tour de 2027", a réagi sur X Jean-Luc Mélenchon.

"Merci pour la confiance et bravo pour la démarche", a-t-il ajouté.

Les Insoumis espèrent également bénéficier bientôt du soutien du petit parti Génération.s, créé par Benoît Hamon, dont les six députés siègent au groupe écologiste à l'Assemblée. Des discussions sont actuellement en cours entre les deux formations.