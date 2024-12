Novavax reçoit 50 millions de dollars de Sanofi

(AOF) - Novavax est attendu en hausse en pré-marché à Wall Street après que son partenariat avec Sanofi s’est traduit par un premier paiement d'étape de 50 millions de dollars. La biotech souligne que son vaccin anti Covid-19 est inclus dans les deux candidats vaccins combinés de Sanofi pour la prévention de la grippe et de la Covid-19, pour lesquels des essais cliniques ont été lancés et la désignation Fast Track récemment accordée aux États-Unis.

Ce paiement de 50 millions de dollars est le premier à intervenir après le paiement initial réalisé lors de la signature de l'accord avec Sanofi en mai 2024. Les paiements à venir liés au vaccin Covid-19 pourront atteindre 300 millions de dollars.

"En franchissant cette étape importante dans notre accord de collaboration avec Sanofi, et avec la vente prochaine de notre site de production en République tchèque, nous renforçons notre bilan et réalisons des réductions de coûts significatives ", a déclaré John C. Jacobs, PDG de Novavax.

