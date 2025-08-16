 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Un mineur de 16 ans tué par balle près d'Orléans, un suspect en garde à vue
information fournie par AFP 16/08/2025 à 13:43

Un mineur âgé de 16 ans a été tué par balle dans la nuit de vendredi à samedi sur la voie publique à Fleury-les-Aubrais, dans la banlieue d'Orléans ( AFP / LOIC VENANCE )

Un mineur âgé de 16 ans a été tué par balle dans la nuit de vendredi à samedi sur la voie publique à Fleury-les-Aubrais, dans la banlieue d'Orléans ( AFP / LOIC VENANCE )

Un mineur âgé de 16 ans a été tué par balle dans la nuit de vendredi à samedi sur la voie publique à Fleury-les-Aubrais, dans la banlieue d'Orléans (Loiret), et un suspect était en garde à vue samedi, a-t-on appris de sources concordantes.

Les policiers avaient été appelés vers 02h25 pour un adolescent grièvement blessé par balle dans la rue. Malgré l'intervention des secours, il a succombé à ses blessures, a indiqué une source policière.

D'après les premiers éléments de l'enquête, la victime faisait partie d'un groupe de cinq jeunes qui auraient commis des vols à la roulotte dans des véhicules garés dans cette zone résidentielle et "un riverain serait sorti pour les menacer avec une arme de poing", a précisé à l'AFP Emmanuel Delorme, procureur de la République adjoint d'Orléans.

Les jeunes auraient alors pris la fuite mais plusieurs coups de feu ont retenti, l'un d'eux touchant mortellement le mineur de 16 ans. Les quatre autres ont pu s'échapper et sont "très traumatisés", a indiqué M. Delorme.

Six étuis de munitions ont été retrouvés devant le domicile de l'auteur présumé, né en 2006, qui "a été placé en garde à vue pour meurtre, tentative de meurtre et détention d'arme de catégorie B", a-t-il ajouté.

Le suspect aurait reconnu en garde à vue être l'auteur des faits.

Copyright © 2025 AFP. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par l'AFP. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, transmise, rediffusée, traduite, vendue, exploitée commercialement ou utilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de l'AFP. l'AFP ne pourra être tenue pour responsable des délais, erreurs, omissions, qui ne peuvent être exclus ni des conséquences des actions ou transactions effectuées sur la base de ces informations.

4 commentaires

  • 14:37

    UN "justicier"? Notre "état de droit" va mettre "tous les moyens" pour retrouver l'auteur de ce crime . Mais “Dieu se rit des hommes qui se plaignent des conséquences alors qu'ils en chérissent les causes.” Si c'est un "justicier" et non pas un banal règlement de compte, l'exemple risque d'être suivi d'autres ...

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank