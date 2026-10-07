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Novartis va présenter des données clés en sclérose en plaques
information fournie par Zonebourse 07/10/2026 à 14:00

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Le groupe pharmaceutique suisse a annoncé qu'il dévoilera 46 résumés d'études scientifiques issus de son portefeuille sur la sclérose en plaques (SEP) lors d'un congrès.

Parmi les publications phares figurent les résultats d'essais cliniques de Phase III évaluant le Remibrutinib, un inhibiteur oral de la BTK (tyrosine kinase de Bruton). Le laboratoire présentera également de nouvelles données de Phase III sur son traitement Kesimpta (ofatumumab) chez les patients pédiatriques, un segment où les besoins médicaux restent importants, ainsi que des études sur les résultats liés à la grossesse, à l'allaitement et à l'utilisation de Kesimpta chez les patients naïfs de traitement.

Ces annonces soulignent la volonté de Novartis de renforcer son positionnement stratégique et scientifique dans le domaine de la neurologie.

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