Novartis va construire une usine de radioligands au Texas
information fournie par Zonebourse 25/02/2026 à 13:17
Ce site spécialement conçu pour les radioligands sera le 5e du groupe de santé suisse aux États-Unis et sa première usine de fabrication au Texas, marquant un progrès supplémentaire dans le cadre de l'investissement américain de 23 MdsUSD de la société.
Le site de Denton devrait créer de nouveaux emplois chez Novartis dans les domaines de la bio-ingénierie, de la fabrication avancée, de la qualité et des opérations, soutenant la croissance économique à Denton et dans les communautés environnantes.
Ce futur site sera destiné à servir les patients du Sud des États-Unis et à augmenter la capacité du réseau de Novartis à mesure que les radioligands s'étendent aux lignes de traitement plus précoces et à d'autres types de tumeurs.
Permettant donc d'offrir davantage de traitements de nouvelle génération aux patients, cette nouvelle installation devrait être opérationnelle en 2028, étendant ainsi le plus grand réseau de production de radioligands aux États-Unis.
Valeurs associées
|129,300 CHF
|Swiss EBS Stocks
|-0,23%
