 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Affaire Manchester City: le club fait appel, la Fédération pointe des "conséquences majeures"
information fournie par AFP 02/10/2026 à 15:17

Ajouter Boursorama à vos sources

La façade de l'Etihad Stadium, antre du club de Manchester City, le 30 septembre 2026 à Manchester ( AFP / Oli SCARFF )

La façade de l'Etihad Stadium, antre du club de Manchester City, le 30 septembre 2026 à Manchester ( AFP / Oli SCARFF )

Jugé coupable de "graves" infractions financières, Manchester City a annoncé vendredi avoir fait appel dans cette affaire aux "conséquences majeures pour l'intégrité du football" selon la Fédération anglaise.

Le club multititré du nord de l'Angleterre avait jusqu'à vendredi pour faire appel du verdict de culpabilité rendu public mardi par une commission indépendante mandatée par la Premier League.

Il a annoncé dans un communiqué l'avoir fait dès jeudi soir, redisant son innocence des infractions financières qui lui sont reprochées sur la période 2009-2018.

Le club détenu par un fonds emirati a été jugé coupable d'avoir notamment gonflé artificiellement ses revenus et minoré ses coûts de plus de 900 millions de livres (plus d'un milliard d'euros).

Dans son communiqué, City a pointé des "erreurs manifestes et substantielles de droit, de principe et de fait" dans le verdict, annonçant disposer d'un "ensemble complet de preuves irréfutables (...) à l'appui de ses positions".

Une sanction doit encore être prononcée, à une date non précisée mais la formation détenue par Cheikh Mansour ben Zayed al-Nahyane, membre de la famille royale des Emirats arabes unis, risque dans le scénario le plus sévère la perte de plusieurs titres et l'exclusion du championnat.

Depuis son passage sous pavillon émirati en 2008, Manchester City a remporté huit titres en Premier League et la Ligue des champions en 2023, en effectant notamment des investissements massifs sur le marché des transferts.

L'affaire a provoqué une onde de choc dans le football anglais aussi bien chez les fans des Cityzens que chez leurs adversaires, dont plusieurs ont réclamé la restitution des titres remportés par les Mancuniens.

La Fédération anglaise est sortie de son silence vendredi matin pour estimer que les violations des règlements financiers par Manchester City avaient eu des "conséquences majeures pour l'intégrité" du football.

Répercussions géopolitiques

Une publicité de la société de paris sportifs Paddy Power brocarde le club de Manchester City, jugé coupable d'irrégularités financières, le 1er octobre 2026 à Manchester ( AFP / Darren Staples )

Une publicité de la société de paris sportifs Paddy Power brocarde le club de Manchester City, jugé coupable d'irrégularités financières, le 1er octobre 2026 à Manchester ( AFP / Darren Staples )

L'instance a précisé dans un communiqué qu'elle "analysait avec attention les conclusions (de l'enquête menée par la Premier League) et ses implications" afin de prendre les mesures appropriées.

Le verdict pourrait avoir aussi des répercussions géopolitiques, venant ternir la réussite d'un club qui est l'une des plus éclatantes vitrines du "soft power" d'Abou Dhabi, avec qui le Royaume-Uni entretient des liens de longue date.

La compagnie aérienne émiratie Etihad, partenaire principal de Manchester City, a vivement critiqué le verdict jeudi.

Le parraineur maillot, qui a donné aussi son nom au stade mancunien, a "catégoriquement" rejeté "toute affirmation, conclusion ou insinuation" suggérant qu'elle "aurait été impliquée dans des accords commerciaux irréguliers".

Alors que le Premier ministre Andy Burnham, ancien maire du Grand Manchester, avait salué mercredi les investissements des propriétaires émiratis du club, Downing Street a tempéré ce soutien en assurant jeudi que Manchester City n'était pas "au-dessus des règles".

Sport
Copyright © 2026 AFP. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par l'AFP. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, transmise, rediffusée, traduite, vendue, exploitée commercialement ou utilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de l'AFP. l'AFP ne pourra être tenue pour responsable des délais, erreurs, omissions, qui ne peuvent être exclus ni des conséquences des actions ou transactions effectuées sur la base de ces informations.

1 commentaire

  • 16:40

    Intégrité du foot : on aura tout entendu.........

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Un Boeing 787 destiné à Singapore Airlines (Crédit: Josh Drake / Boeing)
    La FAA écarte un risque de sécurité lié au logiciel du Boeing 737 MAX
    information fournie par Zonebourse 02.10.2026 21:33 

    La Federal Aviation Administration (FAA) a conclu qu'un problème logiciel affectant certains Boeing 737 MAX et susceptible de perturber certaines procédures d'atterrissage ne présentait pas de risque pour la sécurité des vols. Selon l'agence américaine, les pilotes ... Lire la suite

  • Le logo de l'entreprise de chimie allemande Bayer. (Crédit: / Bayer)
    Bayer va investir 2,2 milliards de dollars dans un nouveau site pharmaceutique aux États-Unis
    information fournie par Reuters 02.10.2026 21:10 

    ((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) La division pharmaceutique de Bayer a dévoilé vendredi son projet d'investir 2,2 milliards ... Lire la suite

  • Un maillot de Marco Materazzi brandit pendant la Marseillaise
    Un maillot de Marco Materazzi brandit pendant la Marseillaise
    information fournie par So Foot 02.10.2026 20:59 

    Comment on dit « non, je préfère ta sœur » en italien ? Juste avant le coup d’envoi de France-Italie au Stade de France, les hymnes des deux nations ont retenti dans l’enceinte de Saint-Denis. Pendant la Marseillaise, un supporter italien assis dans le parcage ... Lire la suite

  • Le PSG aura bientôt un nouveau partenaire
    Le PSG aura bientôt un nouveau partenaire
    information fournie par So Foot 02.10.2026 20:45 

    L’effet Fashion Week ? Le PSG continue de signer des partenariats avec des marques. Quelques temps après avoir conclu des accords de sponsoring avec Coca-Cola et le groupe automobile BYD, le club de la capitale va parapher un contrat de deux ans avec L’Oréal. Une ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank