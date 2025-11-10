Novartis ouvre une nouvelle usine en Californie pour fabriquer des médicaments contre le cancer

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Patrick Wingrove
Le fabricant suisse de médicaments Novartis a annoncé lundi l'ouverture d'une nouvelle usine de 10 000 pieds carrés à Carlsbad, en Californie, pour fabriquer des traitements contre le cancer, dans le cadre de sa promesse d'investir des milliards dans la construction de sites américains.
L'usine produira des thérapies par radioligands, c'est-à-dire des médicaments qui diffusent des particules radioactives tueuses de cellules directement dans les tumeurs, a indiqué la société. Novartis commercialise déjà les médicaments à radioligands Pluvicto pour le cancer de la prostate et Lutathera pour des tumeurs gastro-intestinales rares.
Selon Novartis, la nouvelle usine permettra d'accélérer et de stabiliser l'administration des doses de traitement par radioligands aux patients de l'ouest des États-Unis, de l'Alaska et d'Hawaï.
En avril, Novartis s'est engagé à consacrer 23 milliards de dollars à la construction et à l'agrandissement de 10 sites aux États-Unis, alors qu'il est confronté à de nouvelles menaces de taxes sur les importations de médicaments de la part de l'administration Trump.
L'entreprise a déclaré qu'elle prévoyait de construire six nouvelles usines de fabrication, dont certaines produiront des ingrédients pharmaceutiques bruts, ainsi qu'un nouveau site de recherche et de développement à San Diego, en Californie.
