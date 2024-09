Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Novartis: le titre se replie, Morgan Stanley fait une pause information fournie par Cercle Finance • 05/09/2024 à 14:47









(CercleFinance.com) - L'action Novartis recule ce jeudi à la Bourse de Zurich suite à un abaissement de recommandation de Goldman Sachs, qui dit percevoir un nombre limité de catalyseurs sur le court terme.



A 14h30, le titre du groupe pharmaceutique lâche près de 2% et essuie l'une des plus fortes baisses de l'indice suisse SMI, qui recule de 1% au même moment.



Dans une note de recherche, Goldman Sachs indique avoir dégradé sa recommandation sur le laboratoire bâlois à 'neutre' contre 'achat' précédemment.



L'intermédiaire justifie sa décision par la solide performance boursière dernièrement affichée par le titre, par la récente révision à la hausse des prévisions du consensus et par un manque d'éléments moteurs en termes d'innovation dans l'immédiat.



A 105 francs suisses, contre 119 auparavant, son nouvel objectif de cours ne fait plus ressortir qu'un potentiel haussier de l'ordre de 2%.



Cette dégradation intervient alors que l'action Novartis a établi, lundi dernier, un nouveau plus haut historique de clôture, au-delà de 102 francs suisses.





