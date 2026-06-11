Novartis indique qu'un médicament destiné au traitement d'une maladie musculaire rare se révèle prometteur lors d'un essai clinique préliminaire

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Novartis NOVN.S a annoncé jeudi qu'un médicament expérimental, acquis dans le cadre de son rachat d'Avidity pour 12 milliards de dollars, s'était révélé prometteur lors d'une étude de phase précoce à intermédiaire menée auprès de patients atteints d'une forme de dystrophie musculaire génétique caractérisée par une faiblesse musculaire à progression lente.

* Le laboratoire pharmaceutique suisse a indiqué que ce médicament, connu sous le nom de del-brax, avait réduit deux marqueurs sanguins liés à la maladie et montré une diminution des signes de lésions musculaires chez les patients atteints de dystrophie musculaire facio-scapulo-humérale.

* Novartis a déclaré que ce médicament avait le potentiel de devenir le premier traitement modificateur de la maladie pour la FSHD, qui peut entraîner une faiblesse au niveau du visage, des épaules, des bras et d'autres muscles.

* La société estime que cette maladie touche environ 45.000 à 87.000 personnes aux États-Unis et dans l'Union européenne.

* Le profil de sécurité du médicament était conforme aux résultats précédents, a déclaré la société.

* Novartis prévoit de discuter de ces données avec les autorités de santé du monde entier, tandis qu'une étude de phase avancée sur ce médicament recrute actuellement des patients.