Novartis en recul après des trimestriels sans surprise
information fournie par Zonebourse 28/10/2025 à 09:32
A plus de 13,9 milliards de dollars, les ventes du groupe pharmaceutique suisse ont augmenté de 7% en monnaies locales, soutenues par ses marques prioritaires dont Kisqali (+68%), Kesimpta (+44%), Pluvicto (+45%) et Scemblix (+95%).
'Novartis a enregistré une solide performance financière, faisant plus que compenser l'impact de l'érosion croissante des génériques aux Etats-Unis', commente son CEO Vas Narasimhan. 'Nous restons en bonne voie d'atteindre nos objectifs pour 2025 et à moyen terme'.
Pour l'ensemble de 2025, Novartis confirme donc ses prévisions que ses ventes devraient croître 'dans un haut de la fourchette à un chiffre', et son résultat opérationnel core, entre 13% et 14% ('low teens'), à taux de changes constants.
Valeurs associées
|99,170 CHF
|Swiss EBS Stocks
|-3,87%
A lire aussi
-
La Bourse de Paris évolue en léger repli mardi au début d'une séance très fournie en résultats de sociétés. L'indice CAC 40 cédait 0,26% vers 08H40 GMT. La veille l'indice vedette de la place parisienne avait terminé de peu dans le vert, à 8.239,18 points (+0,16%), ... Lire la suite
-
Par François Rimeu, stratégiste senior chez Crédit Mutuel AM Lors de sa réunion des 28 et 29 octobre, la Réserve fédérale américaine (Fed) devrait annoncer une deuxième baisse consécutive de 25 points de base de ses taux directeurs. Cette mesure préventive vise ... Lire la suite
-
Japon: l'assassin présumé de l'ex-Premier ministre Shinzo Abe plaide coupable au premier jour de son procès
Tetsuya Yamagami, l'homme jugé pour avoir tué par balle l'ancien Premier ministre japonais Shinzo Abe, a plaidé coupable mardi à l'ouverture de son procès pour assassinat, trois ans après les faits survenus en pleine rue, qui avaient provoqué un choc à travers ... Lire la suite
-
Le groupe français Banijay a annoncé mardi l'acquisition d'une participation majoritaire dans la société de paris sportifs Tipico, valorisée 4,6 milliards d'euros, auprès du groupe de capital-investissement CVC. Banijay, qui possède déjà Betclic, entend ainsi créer ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer