 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 231,22
-0,10%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Novartis en recul après des trimestriels sans surprise
information fournie par Zonebourse 28/10/2025 à 09:32

Novartis recule de plus de 3% à Zurich, après la publication d'un BPA core de 2,25 dollars au titre du troisième trimestre 2025, en croissance de 10% à taux de changes constants, pour une marge opérationnelle core de 39,3%, stable hors effets de changes.

A plus de 13,9 milliards de dollars, les ventes du groupe pharmaceutique suisse ont augmenté de 7% en monnaies locales, soutenues par ses marques prioritaires dont Kisqali (+68%), Kesimpta (+44%), Pluvicto (+45%) et Scemblix (+95%).

'Novartis a enregistré une solide performance financière, faisant plus que compenser l'impact de l'érosion croissante des génériques aux Etats-Unis', commente son CEO Vas Narasimhan. 'Nous restons en bonne voie d'atteindre nos objectifs pour 2025 et à moyen terme'.

Pour l'ensemble de 2025, Novartis confirme donc ses prévisions que ses ventes devraient croître 'dans un haut de la fourchette à un chiffre', et son résultat opérationnel core, entre 13% et 14% ('low teens'), à taux de changes constants.

Valeurs associées

NOVARTIS
99,170 CHF Swiss EBS Stocks -3,87%
Copyright (c) 2025 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank