Novartis annonce un nouvel échec clinique

Quelques jours seulement après l'annonce de l'échec d'un essai de phase III, concernant le Pelacarsen en cardiologie, le laboratoire suisse a dévoilé que son produit Del-desiran n'a pas démontré d'amélioration statistiquement significative sur son principal critère d'évaluation.

Ce produit était testé chez des personnes atteintes de dystrophie myotonique de type 1 et le principal critère d'évaluation était le temps d'ouverture de la main mesuré par vidéo, une nouvelle mesure de la myotonie de la main.

Novartis indique toutefois que des signes d'activité clinique ont été observés sur certains critères secondaires ainsi que dans les analyses exploratoires. Le laboratoire évalue actuellement l'ensemble des données de l'étude et échangera avec les autorités de santé afin de déterminer la voie de développement la plus appropriée pour le Del-desiran.