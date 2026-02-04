 Aller au contenu principal
Novartis a souffert en fin d'année
information fournie par Zonebourse 04/02/2026 à 08:56

Le groupe pharmaceutique bâlois a vu ses ventes s'éroder au T4, sous l'effet des génériques de son Entresto. Les marges ont été préservées. Les prévisions 2026 sont prudentes : chiffre d'affaires net prévu en légère hausse à un chiffre et résultat d'exploitation de base prévu en légère baisse à un chiffre.

Le chiffre d'affaires du T4 de Novartis est ressorti en baisse de 1% à 13,34 milliards de dollars. Sur le plan opérationnel, le résultat opérationnel ajusté ( core operating income ) a mieux tenu le choc en progressant de 1% à 4,93 milliards, pour une marge opérationnelle ajustée de 37%, légèrement supérieure à celle d'un an plus tôt. Le bénéfice net de base recule de 1%, à 3,89 milliards.

"Les ventes de Novartis au quatrième trimestre 2025 ont été inférieures d'environ 8% aux prévisions du marché, bien que le résultat d'exploitation core ait dépassé d'environ 1% le consensus", note l'analyste Abhishek Raval d'AlphaValue. "La forte performance en oncologie, neurosciences et immunologie a été compensée par la chute des ventes d'Entresto après l'expiration de son brevet en juillet 2025", ajoute-t-il. Selon lui, les perspectives sont "un peu inférieures aux attentes du marché".

Pour 2026, Novartis anticipe une baisse de quelques pourcents de son bénéfice d'exploitation, toujours sous l'effet des pertes de brevets, notamment pour Entresto. "En 2026, nous prévoyons une croissance en dépit de l'expiration du plus important brevet de l'histoire de Novartis, ce qui souligne la solidité de notre activité, et nous restons en bonne voie pour atteindre nos objectifs à moyen terme", a déclaré Vas Narasimhan, le PDG de Novartis.

