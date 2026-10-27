Nova Minerals en forte hausse après avoir obtenu les autorisations définitives pour son projet d'exploitation d'antimoine en Alaska

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27 octobre - ** Les actions cotées aux États-Unis de Nova Minerals NVA.AX NVA.A , société d'exploration de minéraux stratégiques basée en Australie, progressent de 6% à 3,10 dollars avant l'ouverture du marché

** La société annonce avoir obtenu les autorisations définitives pour son projet d'exploitation d'antimoine en Alaska

** La phase 1 bénéficie d’une subvention de 43,4 millions de dollars accordée par le ministère américain de la Guerre pour soutenir la production nationale d’antimoine – NOVA

** Elle précise que le projet vise à mettre en place une chaîne d’approvisionnement en antimoine entièrement intégrée aux États-Unis

** Elle ajoute que tous les principaux équipements d’exploitation minière et de traitement ont été livrés sur les sites du projet

** La société précise que ces autorisations ouvrent la voie à la construction, la production étant prévue pour 2027