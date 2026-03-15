Nouvelles discussions commerciales entre Chine et USA dimanche à Paris

par David Lawder

Des hauts responsables chinois et américains entameront dimanche à Paris un nouveau cycle de discussions commerciales afin de préparer le terrain avant le déplacement de Donald Trump à Pékin, où il doit rencontrer Xi Jinping à la fin du mois.

Les discussions se tiendront de samedi à mardi entre le vice-Premier ministre chinois He Lifeng et des responsables américains dont le secrétaire au Trésor Scott Bessent et le représentant au Commerce Jamieson Greer.

Les délégations se rencontreront au siège parisien de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), a déclaré une source au fait des préparatifs.

La Chine ne fait pas partie de l'OCDE.

Ces discussions interviennent alors que Washington a lancé cette semaine de nouvelles enquêtes commerciales au titre de la Section 301 du Trade Act de 1974, qui a pour but de déterminer l'équité de pratiques commerciales à l'égard des compagnies américaine, contre 16 des plus importants partenaires commerciaux des Etats-Unis, dont la Chine.

Le cabinet du représentant au Commerce a en outre annoncé jeudi soir que 60 pays étaient visés par des enquêtes en lien avec le recours au travail forcé, marquant une nouvelle offensive de l'administration de Donald Trump envers ses partenaires commerciaux qui a suscité une vive réaction de Pékin.

La Chine a en effet menacé vendredi de contre-mesures afin de défendre ses intérêts.

(David Lawder; version française Camille Raynaud)