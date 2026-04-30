Les valeurs à suivre à Paris et en Europe (actualisé)

* SOCIÉTÉ GÉNÉRALE SOGN.PA a fait état jeudi de résultats trimestriels supérieurs aux attentes, les mesures de réductions de coûts et la reprise dans la banque de détail en France ayant largement compensé la baisse des revenus dans la banque d'investissement.

* BNP PARIBAS BNPP.PA a déclaré jeudi un résultat net meilleur que prévu au premier trimestre à la faveur du dynamisme de sa banque de détail tandis que la division de banque d'investissement n'est pas parvenue à profiter des turbulences engendrées par la guerre en Iran.

* CRÉDIT AGRICOLE CAGR.PA a publié jeudi des résultats sous les attentes au premier trimestre, avec une baisse des revenus de la banque d'investissement, alors que la banque française a renforcé ses provisions pour créances douteuses face aux incertitudes engendrées par le conflit au Moyen-Orient.

* RÉMY COINTREAU RCOP.PA - Le groupe de spiritueux a déclaré jeudi une forte reprise de son chiffre d'affaires en données organiques au quatrième trimestre, portée par la Chine, tandis que la situation reste encore difficile aux États-Unis.

* STELLANTIS STLAM.MI a annoncé jeudi avoir renoué avec un bénéfice net au premier trimestre, signe selon lui que ses actions de redressement commencent à porter leurs fruits et qu'il est bonne voie pour atteindre ses objectifs 2026.

* CAPGEMINI CAPP.PA - Le groupe français de services informatiques a fait état jeudi d'une progression de 11% de son chiffre d'affaires à taux de change constants au premier trimestre et confirmé ses objectifs financiers pour 2026.

* TECHNIP ENERGIES TE.PA a fait état jeudi de résultats inférieurs aux attentes au premier trimestre et a abaissé ses prévisions financières pour 2026, invoquant l'impact des tensions persistantes au Moyen-Orient sur l'exécution des projets.

* AIR FRANCE-KLM AIRF.PA -La compagnie aérienne a fait état jeudi d'une perte opérationnelle moins importante qu'attendu au premier trimestre mais a abaissé son objectif annuel de capacité en raison des incertitudes géopolitiques provoquées par la guerre en Iran, notamment sur les réserves en kérozène.

* ARCELORMITTAL MT.LU a fait état jeudi d'un Ebitda en hausse de 5,4% sur un an au premier trimestre, dépassant les attentes avec la hausse des prix de l'acier et l'amélioration des performances du segment Amérique du Nord.

* AYVENS AYV.PA a déclaré jeudi un résultat net part du groupe de 266 millions d'euros, en progression de 21,2%, au premier trimestre, la filiale de location automobile de Société Générale citant des résultats financiers "solides".

* PUMA PUMG.DE - L'équipementier sportif a fait état jeudi d'un résultat avant intérêts et impôts (Ebit) au premier trimestre supérieur aux attentes, grâce à la liquidation de stocks et à la baisse des charges d'exploitation.

* MICHELIN MICP.PA - Le fabricant de pneumatiques a fait état mercredi d'une baisse de 5,4% de son chiffre d'affaires au premier trimestre, intégralement imputable aux effets de change, et confirmé ses objectifs 2026 malgré les incertitudes liées au conflit au Moyen-Orient.

* CASINO CASP.PA - Le groupe de distribution français a annoncé mercredi une hausse de 10,4% de son bénéfice avant intérêts, impôts et amortissements (Ebitda) ajusté au premier trimestre, malgré un contexte macroéconomique incertain.

* IMERYS IMTP.PA a annoncé mercredi un recul de 7,5% de son Ebitda ajusté au premier trimestre, à 118 millions d'euros, tout en indiquant s'attendre à des pressions accrues sur les coûts.

* CAIXABANK CABK.MC - La banque espagnole a déclaré jeudi d'un bénéfice net en hausse de 7% et au-dessus des attentes au premier trimestre, la croissance de ses activités d'assurance et de ses commissions ayant compensé l'impact négatif d'une taxe bancaire.

* ING GROEP INGA.AS - La banque a annoncé jeudi le lancement d'un programme de rachat d'actions d'un montant d'un milliard d'euros, après avoir dépassé les prévisions de bénéfice au premier trimestre, grâce à une solide performance générale et à des coûts inférieurs aux prévisions.

* SCHNEIDER ELECTRIC SCHN.PA a fait état jeudi d'une croissance organique de son chiffre d'affaires supérieure aux attentes au premier trimestre, le fabricant français d'équipements électriques citant la performance de son activité de systèmes.

* UNILEVER ULVR.L - Le géant des biens de consommation a fait état jeudi d'une croissance de 3,8% de son chiffre d'affaires sous-jacent au premier trimestre, dépassant les attentes du marché, grâce à une forte demande pour ses marques de produits d'entretien ménager et de beauté.

* UNIVERSAL MUSIC GROUP UMG.AS a annoncé mercredi son intention de céder la moitié de sa participation dans Spotify SPOT.N et de doubler son programme de rachat d'actions, après avoir fait état d'un chiffre d'affaires en baisse au premier trimestre, pénalisé par la dépréciation du dollar.

* PORSCHE P911_p.DE a annoncé mercredi que son bénéfice du premier trimestre avait chuté de 22%, dans un marché difficile pour le secteur automobile, ce qui accentue la pression sur le président du directoire Michael Leiters pour qu'il réduise les coûts et relance les ventes.

(Rédigé par Diana Mandia et Coralie Lamarque, édité par Augustin Turpin)