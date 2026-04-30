La Bourse de Paris attendue en baisse à l'ouverture

La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris ( AFP / ERIC PIERMONT )

La Bourse de Paris est attendue en baisse à l'ouverture jeudi face à des prix du pétrole au plus haut depuis 2022 et au climat d'aversion pour le risque, en pleine saison des résultats d'entreprises.

Le contrat à terme sur l'indice phare de la Bourse de Paris, le CAC 40, s'inscrivait en baisse de 0,90% une quarantaine de minutes avant l'ouverture du marché à 09H00 heure de Paris. La veille, le CAC 40 a terminé en baisse de 0,39%, à 8.072,13 points.

"Les marchés européens devraient ouvrir en baisse ce matin, pénalisés par une nouvelle envolée du pétrole qui ravive les craintes inflationnistes et pèse sur l'appétit pour le risque", commente John Plassard, de la banque privée Cité Gestion.

Le Brent, la référence mondiale du pétrole, évolue autour de son plus haut niveau depuis le début du conflit au Moyen-Orient il y a deux mois: il a dépassé les 126 dollars le baril lors des échanges asiatiques, un sommet depuis début 2022, lorsque l'invasion de l'Ukraine par l'armée russe avait provoqué une flambée des cours.

La flambée du pétrole survient dans "un contexte où le conflit au Moyen-Orient ne montre aucun signe d'apaisement, éclipsant même les solides résultats des géants technologiques américains", poursuit M. Plassard.

De quoi "ajouter une pression supplémentaire sur les actifs risqués, renforçant l'idée d'un environnement de marché de plus en plus instable et dépendant des chocs énergétiques", explique-t-il.

Parmi les valeurs à suivre:

Schneider Electric: le géant français des équipements électriques et automatismes industriels a dévoilé jeudi un chiffre d'affaires "record" au 1er trimestre 2026, à 9,8 milliards d'euros, porté par "la forte dynamique des centres de données", et a réaffirmé ses objectifs 2026.

ArcelorMittal: le sidérurgiste a annoncé une progression de son chiffre d'affaires de 4,4% à 15,4 milliards de dollars (13,2 milliards d'euros) au premier trimestre, mais son bénéfice net a reculé par rapport aux trois premiers mois de 2025.

Rémy Cointreau: les ventes du groupe ont reculé de 5% à 935,3 millions d'euros sur son exercice décalé 2025-2026, pénalisées par les taux de change (dollar et yuan), mais le groupe de spiritueux se réjouit d'une légère reprise (+0,2%) sans ces effets.

Capgemini: le géant français de l'informatique a vu ses ventes accélérer au premier trimestre, malgré un effet de change défavorable.

Technip Energies: le groupe spécialisé dans les infrastructures énergétiques a annoncé une baisse de près de 18% de son bénéfice net au premier trimestre, pénalisé par les conséquences de la guerre au Moyen-Orient sur ses chantiers.

Société Générale: après avoir signé une année 2025 record, la banque commence 2026 pied au plancher avec un bénéfice net avoisinant 1,7 milliard d'euros au premier trimestre (+5,5% sur un an), aidé notamment par ses activités de détail.

Crédit Agricole: le groupe bancaire français a publié un bénéfice net en hausse pour le premier trimestre 2026, bien qu'il ait dû augmenter ses provisions pour faire face à des risques économiques accrus liés à la guerre au Moyen-Orient.

BNP Paribas: la première banque européenne, a annoncé avoir dégagé au premier trimestre un bénéfice net record de 3,2 milliards d'euros, en hausse de 9% et tiré par la performance opérationnelle et par une bonne intégration du gestionnaire d'actifs Axa IM acquis en 2025.

Stellantis: le constructeur automobile est redevenu bénéficiaire au 1er trimestre, avec un bénéfice net de 377 millions d'euros contre une perte de 387 millions un an plus tôt.

Air France-KLM: le géant franco-néerlandais du transport aérien a abaissé ses prévisions pour 2026 en raison de la guerre au Moyen-Orient, tablant sur une croissance moindre alors que la facture de kérosène commence à décoller.

Casino: le distributeur s'est dit mercredi soir "convaincu" d'un accord avec ses créanciers, à l'occasion de la publication de son chiffre d'affaires du premier trimestre, qui est en repli de 2,7% à 1,95 milliard d'euros mais en légère hausse (+0,3%) à données comparables.

Michelin: le fabricant français de pneumatiques a enregistré au premier trimestre des ventes en baisse de 5,4% à 6,2 milliards d'euros, recul qu'il impute aux effets de change, a-t-il annoncé mercredi soir.