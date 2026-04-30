L'Europe vue dans le rouge, le pétrole s'envole

Bourse Euronext dans le quartier d'affaires de La Défense à Paris

par Coralie Lamarque

Les principales Bourses européennes sont attendues en baisse jeudi à l'ouverture, le cours du Brent ‌atteignant son plus haut niveau en quatre ans sur fond de tensions persistantes au Moyen-Orient, tandis la saison des résultats se poursuit et que la Banque centrale européenne (BCE) doit annoncer sa décision de ​politique monétaire.

D'après les premières indications disponibles, le CAC 40 parisien pourrait perdre 0,61% à l'ouverture.

Les contrats à terme signalent une baisse de 0,88% pour le Dax à Francfort, de 0,01% pour le FTSE à Londres et de 0,47% pour le Stoxx 600.

Selon Axios, le président américain Donald Trump devrait être informé jeudi des nouveaux plans concernant une éventuelle intervention militaire en Iran par le chef ​du Commandement central américain, Brad Cooper. D'après Axios, qui cite plusieurs sources, le CENTCOM a préparé un plan pour une vague de frappes "courte et puissante" contre l'Iran, visant probablement des infrastructures.

La perspective d'une telle intervention, qui mettrait fin au cessez-le-feu en vigueur depuis ​trois semaines, a provoqué une nouvelle envolée des cours du brut.

Le Brent grimpe de 5,77% à ⁠124,84 dollars le baril, tandis que le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) prend 2,62% à 109,68 dollars.

Alors que la Réserve fédérale américaine a maintenu mercredi ses taux inchangés, ‌les investisseurs craignent que la Banque centrale européenne et la Banque d'Angleterre ne laissent entendre, plus tard dans la journée, une hausse des taux d'intérêt.

"L'évolution future du conflit avec l'Iran reste extrêmement incertaine (...) Les banques centrales attendent de voir quelle issue prévaudra avant de prendre des mesures décisives dans un sens ​ou dans l’autre", a déclaré Luke Yeaman, économiste en chef à la Commonwealth ‌Bank of Australia.

"À l’instar des navires qui transitent par le détroit d’Ormuz, (les banques centrales) naviguent dans un champ de mines, où le ⁠danger guette à chaque tournant."

LES VALEURS À SUIVRE :

Une avalanche de résultats d'entreprises marquera le début de la séance en Europe, avec notamment les banques françaises.

À WALL STREET

La Bourse de New York a fini en ordre dispersé mercredi, seul le Nasdaq enregistrant une hausse infime, à l'issue d'une séance en dents de scie, marquée par des préoccupations sur la hausse des prix du pétrole et la ⁠fin de la réunion de politique monétaire ‌de la Réserve fédérale (Fed), dans l'attente des résultats trimestriels de plusieurs poids lourds technologiques.

L'indice Dow Jones a cédé 0,57%, ou 280,12 points, à 48.861,81 points.

Le S&P-500, ⁠plus large, a perdu 2,82 points, soit 0,04%, à 7.135,98 points.

Le Nasdaq Composite a avancé de son côté de 9,44 points (0,04%) à 24.673,24 points.

Alors que la Fed a laissé ses taux d'intérêt ‌inchangés, comme attendu, l'attention des investisseurs était ensuite rivée sur les résultats des géants de la technologie publiés après-Bourse.

Les résultats d'Alphabet ont dépassé les prévisions, entraînant une hausse ⁠de 7% de son action après-Bourse. Les résultats de Microsoft et d'Amazon.com se sont également révélés solides, ce qui a ravivé les ⁠espoirs concernant Apple dont les résultats sont attendus ‌jeudi.

L'action Meta Platforms chute toutefois de 7% avec la révision à la hausse de la prévision annuelle de dépenses d'investissement du groupe afin d'injecter des milliards supplémentaires dans l'IA.

EN ASIE

L'indice Nikkei à ​Tokyo perd 1,26% à 59.164,47 points.

En Chine, l'indice CSI 300 des grandes capitalisations cède 0,2% et le SSE ‌Composite de Shanghaï abandonne 0,13%.

CHANGES / TAUX

Les obligations souveraines sont sous pression avec la flambée des prix du pétrole et le biais restrictif de la Fed alors que le dernier communiqué de politique monétaire a été adopté à ​8 voix contre 4, soit un nombre sans précédent de votes dissidents depuis 1992.

Le rendement des Treasuries à dix ans gagne 1,4 point de base à 4,4298%, à un plus haut d'un mois, après avoir pris plus de six points la veille.

Celui de l'emprunnt japonais de même échéance grimpe de quatre points de base, à 2,500%, son plus haut niveau depuis juin 1997.

Dans la ⁠foulée de la hausse des rendements obligataires, le dollar avance de 0,1% face à un panier de devises de référence, à un plus haut de deux semaines. L'euro perd 0,14% à 1,1661 dollar.

De son côté, le yen s'est affaibli à un plus bas depuis juillet 2024, à 160,58 yens pour un dollar, accentuant la probabilité d'une intervention des autorités japonaises pour soutenir la devise.

PRINCIPAUX INDICATEURS ÉCONOMIQUES À L'AGENDA DU 30 AVRIL :

PAYS GMT INDICATEUR PÉRIODE CONSENSUS PRÉCÉDENT

DE 06h00 Ventes au détail mars

-sur un mois -0,1% -0,6%

- sur un an 0,5% 0,7%

FR 06h45 Inflation IPCH avril

(préliminaire)

- sur un mois 0,9% 1,1%

- sur un an 2,3% 2,0%

FR 06h45 PIB (première estimation) T1

- sur un trimestre 0,2% 0,2%

- sur un an - 1,2%

FR 06h45 Prix à la production mars

- sur un mois - -0,2%

- sur un an - -2,4%

FR 06h45 Consommation des ménages mars 0,7% -1,4%

DE 07h55 Chômage avril 6,3% 6,3%

DE 08h00 PIB (estimation) T1

- sur un trimestre 0,2% 0,3%

- sur un an 0,3% 0,4%

EZ 09h00 Inflation (préliminaire) avril

- sur un an 2,9% 2,6%

EZ 09h00 PIB (estimation) T1

- sur un trimestre 0,2% 0,2%

- sur un an 0,9% 1,2%

EZ 09h00 Chômage mars 6,2% 6,2%

USA 12h30 Inscriptions hebdomadaires au semaine au 215.000 214.000

chômage 20 avril

USA 12h30 Inflation PCE mars

- sur un mois 0,7% 0,4%

- sur un an 3,5% 2,8%

USA PIB (première estimation) T1

- ​sur un trimestre 2,3% 0,5%

(Rédigé par Coralie Lamarque, édité par Blandine Hénault)