Air France-KLM abaisse son objectif de capacité en raison des incertitudes géopolitiques

Avions exploités par Air France à l'aéroport Charles de Gaulle, à Roissy-en-France, près de Paris

Air France-KLM a ‌fait état jeudi d'une perte opérationnelle moins importante qu'attendu au ​premier trimestre mais a abaissé son objectif annuel de capacité en raison des incertitudes géopolitiques provoquées par la guerre ​en Iran, notamment sur les réserves en kérozène.

L'Union européenne (UE) importe environ 40% ​de son kérozène, dont la ⁠moitié transite par le détroit d'Ormuz, bloqué de facto ‌par Téhéran depuis le début des frappes israélo-américaines sur l'Iran le 28 février dernier.

La fermeture ​du détroit d'Ormuz ‌a par ailleurs fait flamber les cours du ⁠pétrole, poussant les prix du carburant à la hausse.

Air France-KLM estime ainsi que la facture de carburant totale pour ⁠l'exercice 2026 ‌sera de 9,3 milliards de dollars, soit une ⁠hausse de 2,4 milliards de dollars par rapport à ‌l'exercice 2025.

"Si la hausse des prix du ⁠carburant ne se reflète pas encore dans les ⁠résultats que nous ‌présentons aujourd'hui, elle pèsera sur les prochains trimestres", a ​déclaré le directeur général d'Air ‌France-KLM, Ben Smith, dans un communiqué.

Le transporteur aérien s'attend désormais à une ​capacité en hausse de 2% à 4% par rapport à 2025, contre une hausse de 3% à ⁠5% précédemment.

Pour le premier trimestre, Air France-KLM a fait état d'une perte opérationnelle de 27 millions d'euros, tandis que les analystes attendaient une perte de 389 millions d'euros, selon des données LSEG.

(Joanna Plucinska; version française Camille Raynaud, édité ​par Blandine Hénault)