Nouvelle pause en vue en Europe, le pétrole remonte

Les Bourses européennes devraient ouvrir en baisse mercredi matin, de nouveau pénalisées par la remontée des cours du pétrole sur fond de recrudescence des tensions dans le Golfe, un élément qui accroît la méfiance des investisseurs et sape plus largement l'appétit pour le risque.

Les contrats à terme sur indices suggèrent une baisse de 0,8% pour le CAC 40 à Paris, le DAX de Francfort et l'Euro STOXX 50, tandis que le FTSE 100 londonien devrait débuter sur un repli plus limité de l'ordre de 0,4%.

Le pétrole, qui était reparti à la baisse ces derniers jours, retrouve un peu d'allant ce matin suite à l'annonce par l'Arabie saoudite de l'interception de missiles tirés par des combattants pro-iraniens houthistes au Yémen.

Les opposants au gouvernement yéménite poursuivent leurs frappes contre Riyad et disent procéder à des tirs de drones, de missiles balistiques et de croisière, renforçant de fait leur contrôle sur le détroit stratégique de Bab Al-Mandab.

Sur le front de l'énergie, le Brent gagne en conséquence 0,7% à 101,3 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) prend 0,7% à quasiment 90 dollars.

Plus globalement, l'absence de progrès apparent dans les discussions entre les Etats-Unis et l'Iran alimente les craintes d'une baisse marquée de l'offre mondiale, ce qui pèse sur le sentiment de marché.

Nouveaux plus hauts à Wall Street

A New York, les marchés d'actions américains ont poursuivi leur progression mardi, soutenus notamment par la vigueur persistante des valeurs technologiques et la détente des rendements obligataires. A la clôture, le Dow Jones engrangeait 0,5%, le S&P 500 s'adjugeait 0,6% et le Nasdaq prenait 0,5%.

Ces deux derniers en ont profité pour inscrire de nouveaux records en séance.

Les contrats à terme sur indices suggèrent pour l'instant une ouverture sans grand changement en attendant la parution, dans la soirée, des "minutes" de la dernière réunion de politique monétaire de la Fed, qui permettront d'en savoir plus sur le diagnostic économique de l'autorité centrale et ses intentions en matière de hausses de taux.

A Tokyo, l'indice Nikkei s'apprêtait à finir la séance en repli de 0,5%, l'accès de faiblesse du yen étant plus que compensé par la perspective de nouvelles hausses de taux de la part de la Banque du Japon (BoJ).

Du côté des changes, l'euro s'inscrit en léger repli face au dollar, mais parvient pour l'instant à défendre le support important de 1,12 en reculant de 0,3% à 1,1224 face au billet vert.

S'agissant des emprunts d'Etat, le rendement des bons du Trésor américain à dix ans se tasse de quatre points de base à 5,27% dans l'attente de la parution du compte-rendu de la Fed.

La séance de mardi sur les marchés européens a été marquée par une nouvelle réduction de l'écart de rendement entre les OAT françaises et les Bunds allemands à dix ans, retombé à 128 points de base, à comparer avec plus de 150 points vendredi dernier.

Les investisseurs ont semblé rassurés par les promesses de Marine Le Pen, qui a affiché l'ambition de revenir à un déficit public inférieur à 3% à horizon 2030.