Nouvelle dichotomie en vue à Wall Street

(AOF) - Les marchés américains devraient prolonger leur tendance de la veille. Le Nasdaq Composite à forte composante technologique devrait continuer de reculer alors que les investisseurs ont réservé un mauvais accueil à la publication de Broadcom, qui est exposée au thème de l'intelligence artificielle. En revanche, le Dow Jones devrait légèrement progresser. Plus diversifié, l'indice S&P500 est attendu proche de l'équilibre. Les taux longs rebondissent : le rendement du 10 ans américain gagne 3,8 points de base à près de 4,2%.

Hier à Wall Street

Les marchés américains ont clôturé en ordre dispersé. Les inscriptions hebdomadaires au chômage sont ressorties au-dessus des attentes tandis que le déficit commercial s'est affiché à son plus bas niveau depuis juin 2020. Au chapitre des valeurs, le spécialiste des bases de données et du cloud Oracle a chuté dans le sillage de ses résultats trimestriels moins bons qu'attendu, faisant resurgir les craintes sur une bulle dans le secteur de l’IA. Le Dow Jones, qui a atteint un nouveau en clôture, a progressé de 1,34% à 48704 points tandis que le Nasdaq a reculé de 0,25% à 23593 points.

Les chiffres macroéconomiques

Aucune statistique d'importance n'est attendue.

Les valeurs à suivre

Broadcom

Broadcom devrait reculer à Wall Street même si la performance trimestrielle est meilleure que prévu. Au quatrième trimestre de l'exercice 2025, clos début novembre, le groupe présent dans les semi-conducteurs et les logiciels a enregistré un bénéfice net en progression de 97%, à 8,52 milliards de dollars, soit 1,14 dollar par action. Hors éléments exceptionnels, le bénéfice par action a atteint 1,95 dollar, dépassant le consensus de 8 cents.

Citi

JPMorgan a relevé sa recommandation sur Citigroup à Surpondérer. L'analyste prévoit que Citi bénéficiera davantage d'une économie solide et d'une forte activité liée aux marchés en raison de la concentration de ses revenus, et qu'elle continuera à tirer parti de sa transformation, notamment grâce à l'amélioration de son ratio d'efficacité et à la réduction des coûts. Selon le broker, ces facteurs devraient continuer à améliorer la rentabilité de Citi au fil du temps et le rendement des fonds propres tangibles (RoTCE) devrait augmenter davantage que celui de ses concurrents.

GE Vernova

GE Vernova et Seatrium, via leur consortium, ont décroché un contrat par TenneT (gestionnaire de réseau électrique en Allemagne) pour la livraison d'une partie majeure de BalWin5, une nouvelle connexion au réseau électrique en courant continu haute tension en mer de 2,2 gigawatts (GW). Ce raccordement est conçu pour transmettre l'électricité produite par les parcs éoliens offshore situés dans la mer du Nord allemande vers le réseau de transport terrestre en Allemagne.