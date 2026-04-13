Nouvelle découverte pour TotalEnergies au large du Congo
information fournie par Zonebourse 13/04/2026 à 09:15
Selon la major française, le puits a rencontré une colonne d'hydrocarbures d'environ 160 mètres dans des réservoirs Albien de bonne qualité et a fait l'objet d'une campagne complète d'acquisition de données et d'échantillonnage pour étayer l'interprétation de la découverte et son développement futur.
Cette découverte de Moho G et celle précédemment réalisée sur la structure voisine de Moho F représentent des ressources récupérables estimées à près de 100 millions de barils, qu'il est prévu de développer par raccordement aux installations existantes de Moho.
"Cette nouvelle découverte sur la licence de Moho bénéficie de sa proximité avec les infrastructures de production existantes, permettant un développement à cycle court et à faible coût", souligne Nicola Mavilla, directeur exploration de TotalEnergies.
Opérateur du permis Moho, TotalEnergies EP Congo détient une participation de 63,5% aux côtés de Trident Energy (21,5%) et de la Société nationale des pétroles du Congo (SNPC, 15%). Les installations existantes produisent actuellement environ 90 kbep/j (100%).
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