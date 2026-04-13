 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Nouvelle découverte pour TotalEnergies au large du Congo
information fournie par Zonebourse 13/04/2026 à 09:15

TotalEnergies EP Congo annonce une découverte d'hydrocarbures sur le permis Moho, au large des côtes de la République du Congo, à la suite du forage du puits d'exploration MHNM-6 NFW, ciblant la structure Moho G.

Selon la major française, le puits a rencontré une colonne d'hydrocarbures d'environ 160 mètres dans des réservoirs Albien de bonne qualité et a fait l'objet d'une campagne complète d'acquisition de données et d'échantillonnage pour étayer l'interprétation de la découverte et son développement futur.

Cette découverte de Moho G et celle précédemment réalisée sur la structure voisine de Moho F représentent des ressources récupérables estimées à près de 100 millions de barils, qu'il est prévu de développer par raccordement aux installations existantes de Moho.

"Cette nouvelle découverte sur la licence de Moho bénéficie de sa proximité avec les infrastructures de production existantes, permettant un développement à cycle court et à faible coût", souligne Nicola Mavilla, directeur exploration de TotalEnergies.

Opérateur du permis Moho, TotalEnergies EP Congo détient une participation de 63,5% aux côtés de Trident Energy (21,5%) et de la Société nationale des pétroles du Congo (SNPC, 15%). Les installations existantes produisent actuellement environ 90 kbep/j (100%).

Pétrole et parapétrolier

Valeurs associées

TOTALENERGIES
79,4600 EUR Euronext Paris +1,08%
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank