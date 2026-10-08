Nouvelle découverte de gaz pour Equinor en Norvège

Equinor et ses partenaires ont découvert du gaz dans le gisement de Gullfaks Sud, situé à 190 kilomètres au nord-ouest de Bergen (Norvège).

Le volume de ressources récupérables découvert est estimé entre 0,5 et 1,6 million de mètres cubes standards d'équivalent pétrole, ce qui correspond à 3,3 à 10,3 millions de barils d'équivalent pétrole.

Le puits d'exploration a été foré en déviation (sidetrack) dans le cadre du forage d'un puits de production.

"Il est très encourageant de pouvoir faire des découvertes de cette taille grâce à des puits d'exploration aussi rentables. Ce sont des barils profitables qui contribueront à maintenir l'activité et la production sur le gisement de Gullfaks", déclare Gunnar Egge, vice-président d'Equinor pour le gisement de Gullfaks.

Les travaux de forage ont été effectués par la plate-forme Askeladden.

Cette découverte se situe au sein de la licence de production de Gullfaks et appartient donc aux mêmes concessionnaires que le gisement principal : Equinor, Petoro et OMV.

La désignation officielle du puits d'exploration est 34/10-D-4 BH.