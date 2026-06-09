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Nouvelle avancée stratégique pour Biophytis : Création officielle de sa joint-venture en Asie
information fournie par Boursorama CP 09/06/2026 à 07:00

Paris (France) et Cambridge (Massachusetts, États-Unis), le 9 juin 2026 à 07h00 – Biophytis SA (Euronext Growth Paris : ALBPS), (« Biophytis » ou la « Société »), entreprise pionnière dans le développement de thérapies transformatrices impactant la longévité, annonce aujourd'hui l’immatriculation officiel de sa joint-venture à Hong Kong, Biophytis Biopharmaceutical Group Limited, marquant une étape déterminante dans la mise en œuvre du partenariat stratégique en Asie annoncé le 28 janvier 2026.

Cette nouvelle structure constitue une étape majeure dans la stratégie internationale de Biophytis visant à renforcer sa présence en Asie. Elle aura pour mission de développer et de commercialiser BIO101 dans la région, notamment dans la sarcopénie.

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