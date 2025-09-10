 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
SEP 25 CAC 40 Index (10x)
7 762,50
+0,10%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Nouveaux records pour le Nasdaq et le S&P500 : Oracle en lévitation
information fournie par AOF 10/09/2025 à 17:47

(AOF) - Les places américaines évoluent en ordre dispersé. À 17h45, le Dow Jones cède 0,56 %, 45454.51 points, pénalisé par le repli du titre Apple au lendemain de la présentation de nouveaux produits (iPhone…). Le S&P 500 avance de 0,42 % à 6 543,57 points, soutenu par le bond d’Oracle, qui a dévoilé des perspectives particulièrement encourageantes dans l’IA. Les investisseurs ont été rassurés par des prix à la production inférieurs aux attentes aux Etats-Unis en août à une semaine de la décision de politique monétaire de la Fed. Le rendement du 10 ans recule de 3,6 points de base à 4,05%.

A l'heure de l'IA, les compteurs s'affolent : les montants investis et les capitalisations atteignent des sommets. Nvidia, le principal bénéficiaire de son développement est devenue la première société au monde à dépasser les 4000 milliards de dollars de capitalisation. Aujourd'hui, Oracle (+41,43% à 341,58 dollars) a vu sa capitalisation passer de plus de 678 milliards de dollars à 940 milliards de dollars entre hier et aujourd'hui. Ce gain de 262 milliards de dollars se compare à une capitalisation de 288 milliards de dollars pour le champion français, LVMH.

Les chiffres économiques du jour

Aux États-Unis, au mois de juillet, les stocks des grossistes ont progressé de 0,1 %, là où les analystes visaient une hausse de 0,2 % après une augmentation de 0,1 % en juin. Parallèlement, les ventes des grossistes se sont appréciées de 1,4 % sur la même période, contre +0,7 % en juin.

Outre-Atlantique, l’indice des prix à la production a diminué de 0,1 % au mois d’août, alors que les analystes tablaient sur une progression de 0,3 %, après une hausse de 0,7 % au mois de juillet (un chiffre révisé de +0,9 %). En rythme annuel, la hausse a atteint 2,6 %, loin des prévisions de +3,3 %.

En données core, hors produits alimentaires et énergétiques, l’indice des prix à la production a également reculé de 0,1 % en août, contre une estimation de +0,3 % et un précédent à +0,7 % (chiffre révisé de +0,9 %). En rythme annuel, il a augmenté de 2,8 %, alors qu’il était attendu à +3,5 %.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

Apple

JPMorgan reste à Surpondérer et affiche un objectif de cours de 255 dollars sur Apple après la présentation des nouveaux iPhone. Le lancement des produits d'automne d'Apple a globalement répondu aux attentes, avec quelques surprises positives liées aux prix des iPhone 17, 17 Pro et 17 Pro Max. En revanche, selon le broker, l'iPhone Air déçoit les plus optimistes en raison de son positionnement premium, ce qui équilibre le tableau.

GameStop

Le distributeur de jeux vidéo américain GameStop est attendu dans le vert grâce à des résultats trimestriels meilleurs qu'anticipé par les analystes. Au premier trimestre, le groupe a enregistré un bénéfice net de 186,8 millions de dollars, soit 31 cents par action, contre un profit de 14,8 millions de dollars, soit 4 cents par titre, un an auparavant. Hors éléments exceptionnels, le bénéfice par action est ressorti à 25 cents, soit 9 cents de mieux qu'attendu. Les revenus ont progressé de 21,8%, à 972,2 millions de dollars, et ils étaient anticipés à 823,30 millions de dollars.

Johnson & Johnson

Les autorités sanitaires américaines (FDA) ont approuvé le système Inlexzo de Johnson & Johnson. Ce dispositif libère un médicament et permet une administration locale prolongée d'un traitement anticancéreux dans la vessie avec un taux de réponse complète de 82 % chez les patients, sans nécessité de réinduction. Inlexzo est conçu pour les patients souhaitant préserver leur vessie et est le premier et unique système de délivrance de médicaments intra-vésical précise la société.

Synopsys

Synopsys, dont le titre dégringole de plus 20% en avant-Bourse, a annoncé, pour le trimestre clos le 31 juillet, un bpa de 3,39 dollars contre 3,74 dollars attendu. Le chiffre d'affaires de 1,74 milliard de dollars ressort également inférieur aux attentes, le consensus ciblant 1,77 milliard de dollars. Le fournisseur de logiciels de conception de puces a été pénalisé par la faiblesse de son activité Design IP.

Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

