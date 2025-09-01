 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Nouveau record pour les futures sur l'once d'or
information fournie par AOF 01/09/2025 à 17:36

(AOF) - Après avoir terminé favorablement août, l'once d'or continue aujourd'hui sur sa lancée. Au comptant, elle progresse de 0,89 % à 3478,48 dollars, s'approchant à grands pas de son plus haut historique touché fin avril à 3498,30 dollars. Les futures s'installent pour leur part au-dessus des 3500 dollars, s'adjugeant 0,83 % à 3545,40 dollars. Ils ont même inscrit un nouveau plus haut absolu à 3557,10 dollars.

Pour MUFG, cette progression s'explique par l'incertitude quant à l'indépendance de la Fed après la révocation contestée de la gouverneure, Lisa Cook et la décision de justice estimant illégaux la plupart des droits de douane imposés par le président Donald Trump.

Les marchés se concentrent désormais sur le rapport sur l'emploi de vendredi, qui devrait faire état d'une baisse des recrutements et d'une hausse du chômage, ce qui pourrait renforcer les anticipations d'une baisse des taux de la Fed en septembre et soutenir davantage l'or.

