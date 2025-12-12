Les Bourses européennes terminent en baisse

La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris ( AFP / ERIC PIERMONT )
Les marchés boursiers européens ont fini dans le rouge vendredi, rattrapés par l'inquiétude sur le secteur de l'IA au lendemain des résultats du groupe américain de microprocesseurs Broadcom qui ont déçu les investisseurs.
Paris a cédé 0,21%, Francfort a perdu 0,45%, Londres 0,56% et Milan 0,43%.
