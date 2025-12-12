Wendel, plus forte hausse du SRD à la clôture de la séance du vendredi 12 décembre 2025

(AOF) - Wendel (+4,85% à 81 euros)

Wendel a progressé après avoir annoncé, en amont de sa réunion investisseurs, que les flux générés par le métier de gestion d'actifs et les produits de cession liés à la gestion active du portefeuille d'investissement pour compte propre devraient générer plus de 7 milliards d'euros de trésorerie d'ici à la fin de l'année 2030. Sur ce montant, plus de 1,6 milliard d'euros seront retournés aux actionnaires par la politique de dividende annoncée en 2023 et des rachats d'actions.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Points-clés

- Société d’investissement numéro un européen du private equity née en 1704 ;

- Actif brut réparti entre la gestion pour compte propre, dont 38 % en actifs côtés (Bureau Veritas, IHS et Tarkett…) et 38 % en non cotés, et la gestion d’actifs,, d’un montant de 45 Mds€, dont 39 Mds€ d’actifs privés pour compte de tiers ;

- Portefeuille géré en compte propre de 7,6 Mds€ provenant de :

- les services aux entreprises avec Bureau Veritas et Scalian, pour 52 %,

- l’éducation, la formation & la technologie –CPI, ACAMS, globeducate, IHS et Wendel Growth, véhicule d’investissement en sociétés non cotées- pour 32 %,

- l’industrie avec Stahl, Tarkett pour 16 % ;

- Double ambition de création de valeur et de retour récurrent aux actionnaires fondée sur 2 piliers : le métier historique de gestion pour compte propre avec des actifs contrôlés générant un taux de retour sur investissement de 15 %, puis la gestion d’actifs pour compte de tiers, en montée en puissance rapide ;

- Directoire présidé par Laurent Mignon, David Darmon en étant directeur général, et conseil de surveillance de 12 membres présidé par Nicolas von Hulst, la famille Wendel détenant 39,6% des actions et 52,6 % des droits de vote.

Enjeux

- Agilité d’un modèle d’affaires dual entre investissements directs et plateforme de gestion :

- focus sur les participations majoritaires ou assurant le contrôle managérial,

- déploiement de la gestion d’actifs -31 Mds€ d’actifs et 165 M€ de bénéfice attendu en 2025- avec engagement de participation dans les prochaines années aux levées de fonds (3,3 Mds€ au 1 er trimestre) des récentes acquisitions :

- IK Partners : plateforme de classes d'actifs privés, dont lesinfrastructures, aux flux de trésorerie récurrents & générant des synergies avec la gestion pour compte-propre,

- Monroe Capital, contrôlé à 75 % et spécialisé dans la dette privée : gestion pour compte de tiers s’appuyant sur des partenaires « General partners »,

- rotation active du portefeuille pour financer les achats d’IK Partners et Monroe Capital,

- renforcement de la culture d’innovation : action sur les leviers de création de valeur dans le numérique via Wendel Lab notamment, déploiements de SI RH & ERP Finance et de la cybersécurité ;

- Stratégie RSE intégrée dans le cycle d’investissement : exclusion de certains secteurs, focus sur le changement climatique, aide méthodologique dans la réduction des émissions de CO2 notamment… ;

- Poursuite de la rotation active du portefeuille en 2025 pour financer les acquisitions d’IK Partners et Monroe Capital qui ont porté à 17 % la part de la gestion d’actifs dans l’actif brut réévalué ;

- Situation financière solide : ratio LTV ramené à 13 %, après cession des titres Bureau Veritas en septembre, dette au coût moyen de 2,4 % avec maturité de 3,1 ans.

Défis

- Suivi de l'actif net réévalué par action (167,7 € à fin juin en repli du fait de l’impact négatif des changes) à comparer au cours de Bourse ;

- Relèvement des performances des actifs non cotés, (33 % de l’actif brut, vs 29 % pour les actifs cotés), plus sensibles aux cycles économiques et aux variations de change, tels Scalian ou Stahl ;

- Diminution de la forte sensibilité à Bureau Veritas, 1 er contributeur aux profits et à l’ANR, dont la participation a été ramenée 21,4 %, d’où un effet positif sur le ratio LTV du groupe ;

- Attente de nouvelles cessions de participations ;

- Anticipations 2025 : confiance dans « le développement de modèle dual qui continuera à créer plus de valeur et plus de retours récurrents aux actionnaires » ;

- Distribution plus généreuse (4,7 € au titre de 2024), assortie d’un acompte semestriel sur 2025 d’un montant de 1,50 € versé en novembre et engagement de maintien du dividende (après 2,5% de l'ANR en 2024, objectif à moyen terme de 3,5 %).