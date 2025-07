Nouveau record pour le Bitcoin à plus de 112 000 dollars

(AOF) - La plus célèbre des cryptomonnaies a légèrement dépassé les 112 000 dollars hier soir, inscrivant un nouveau plus haut historique, sur fond de nette détente des taux longs aux Etats-Unis. Ce matin, il perd 0,39% à 111330 dollars et progresse d'un peu plus de 19% depuis le début de l'année. Le bitcoin bénéficie de son institutionnalisation croissante depuis le lancement en début d'année dernière aux Etats-Unis des premiers ETF Bitcoin spot. Les investisseurs ont ainsi investi 17 milliards de dollars dans les cryptomonnaies au premier semestre, selon les données de Bank of America.

Les autres cryptomonnaies n'étaient pas en reste hier soir. L'Ethereum et Solana ont également progressé, mais restent bien loin de leurs plus hauts historiques.