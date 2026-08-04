Nouveau record en séance et en clôture pour le CAC 40

Les Bourses européennes ont clôturé la séance ce mardi sur des hausses marquées. De son côté, le CAC 40 a atteint un nouveau record en séance et en clôture, en touchant en début de matinée 8 669,69 points pour terminer la journée sur un gain de 0,61%, à 8 666,63 points. L'indice phare parisien signe ainsi une quatrième séance consécutive dans le vert. Londres, Francfort et Amsterdam ont progressé respectivement de 0,30%, 0,85% et 0,93%.

A Wall Street, la tendance est également positive avec des nouveaux records pour le Dow Jones, qui s'adjuge 1,52% vers 17h45 et le S&P 500, qui avance de 1,29%. De son côté, le Nasdaq s'apprécie de 1,84%. Les indices sont soutenus par l'apaisement des tensions internationales.

Négociations au Moyen-Orient, repli marqué des cours du pétrole

Ce regain d'optimisme sur les marchés financiers s'explique principalement par la multiplication de signaux de désescalade au Moyen-Orient. Dans un entretien à la chaîne CNBC, Scott Bessent, le ministre des Finances américain a affirmé ce mardi qu'un accord pour rouvrir le détroit d'Ormuz pourrait être conclu d'ici mercredi avec l'Iran : "Nous sommes en discussions avec les Iraniens, et je pense qu'il y a une chance que nous parvenions aujourd'hui ou demain à un accord visant à rouvrir le détroit et à nous orienter vers une normalisation."

En parallèle, le Qatar, pays clé de la médiation dans le conflit irano-américain, a déclaré aujourd'hui que les efforts pour trouver une solution diplomatique se poursuivaient, tout en confirmant qu'aucune discussion directe n'est actuellement prévue entre Washington et Téhéran.

Sur le volet régional, ce mardi, pour une durée de deux jours, le Liban (allié de l'Iran) et Israël (allié des Etats-Unis) enchaînent une septième séance de négociations à Rome, en Italie, sous l'égide américaine. A la demande de Washington, Beyrouth a accepté d'agrandir sa délégation afin de discuter des questions militaires, sécuritaires et économiques. Ces discussions se déroulent toutefois dans un climat d'instabilité, alors que les affrontements se poursuivent dans le sud du Liban, malgré la trêve.

La situation maritime demeure également sous surveillance. Un " projectile inconnu " a frappé un cargo dans le détroit d'Ormuz, a averti l'agence maritime britannique UKMTO dans la nuit de lundi à mardi, sans indiquer pour le moment le nombre de possibles blessés ou dégâts.

Face aux perspectives d'apaisement géopolitique, les cours du pétrole poursuivent leur baisse. Vers 15h30, le Brent est repassé sous la barre symbolique des 80 dollars, une première depuis mi-juillet. Il perd vers 17h50 5,69% à 78,94 USD. Le WTI cède 5,53% à 75,56 USD.

Zalando chute du DAX 40

Dans l'actualité des sociétés, quelques résultats d'entreprises sont tombés. Zalando a dégringolé de 13,36%, signant de loin le plus fort repli du DAX 40, en raison d'une performance mitigée au 2e trimestre et des objectifs annuels décevants. Sur cette période, le volume d'affaires brut du groupe (GMV) a progressé de 20,7% en données publiées pour s'élever à 4,9 MdsEUR d'euros, tandis que le chiffre d'affaires a atteint 3,4 MdsEUR, en hausse de 20,8%. En parallèle, l'Ebit ajusté a connu une progression de 10%, à 205 millions d'euros. Or, le bénéfice net de 73,8 MEUR a reculé par rapport aux 96,6 MEUR d'il y a un an. Le profit opérationnel (EBIT) ajusté est en croissance de 10,4% à 204,8 MEUR, soit une marge opérationnelle en retrait de 0,5 point à 6%. Pour 2026, le groupe anticipe une croissance de son GMV et de son chiffre d'affaires dans la moitié basse de la fourchette précédemment communiquée, soit entre 12 et 17%. Enfin, la prévision d'Ebit ajusté annuelle est désormais située entre 680 et 720 MEUR contre 660 à 740 MEUR précédemment.

Hugo Boss (-0,03%) a légèrement reculé. Son chiffre d'affaires consolidé s'est contracté de 9% à taux de change constants à 905 MEUR au 2e trimestre sur un an et de 8% sur l'ensemble du 1er semestre à 1,81 MdEUR. Malgré le repli des volumes, l'exécution du plan stratégique a permis au groupe d'assainir la rentabilité de ses ventes. La marge brute gagne 200 points de base au 2e trimestre pour atteindre 64,9% (63,7 % au 1er semestre, en hausse de 160 points de base). Mais le spécialiste allemand du prêt-à-porter a réaffirmé l'ensemble de ses perspectives pour l'exercice 2026 : le chiffre d'affaires est attendu en baisse dans une fourchette de 5 à 9% à taux de change constants et l'Ebit devrait se situer entre 300 et 350 MEUR.

Bp a chuté de près de 5%. Ce matin, la major pétrolière avait progressé de 1,47%, signant l'une des plus fortes hausses du FTSE 100 à la Bourse de Londres. L'action avait été galvanisée par les bons résultats au 2e trimestre 2026, malgré les perturbations sur le marché mondial de l'énergie. Supérieurs aux attentes, ils ont été soutenus par la hausse des cours des hydrocarbures et de solides marges dans le raffinage. Le groupe a réajustée ses prévisions pour 2026. Il table désormais sur une production amont plus faible.

A Londres toujours, HSBC a cédé 0,8% après l'annonce d'un programme de rachats d'actions pouvant atteindre 1 MdUSD, et qui est "susceptible de décevoir", selon Jefferies. L'établissement bancaire prévoit de le finaliser d'ici la publication de ses résultats du 3e trimestre 2026. Au 1er semestre, par ailleurs, son bénéfice avant impôts a grimpé de 23% à 19,5 MdsUSD.

Demain, d'autres publications de résultats de plusieurs géants de la cote animeront les marchés dès l'ouverture. Novo Nordisk, Infineon Technologies, Siemens Energy, Bayer et Glencore.