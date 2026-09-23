Nouveau ralentissement de l'activité au Royaume-Uni en septembre (PMI)

Le secteur privé britannique a subi un ralentissement plus important que prévu en septembre alors que les pressions inflationnistes s'intensifient au Royaume-Uni, montrent les premiers résultats de l'enquête PMI de S&P Global.

L'indice "flash" composite a reculé à 51,7 ce mois-ci, son plus bas niveau en trois mois, après 52,5 en août, alors que le consensus le donnait en baisse moins marquée, autour de 52.

Celui des services a baissé à 51,7 contre 52,5 le mois précédent, tandis que celui de l'industrie manufacturière est remonté à 52 à comparer avec 51,7 en août, soit un plus haut de six mois.

Le spectre de la "stagflation"

Chris Williamson, l'économiste en chef de S&P Global Market Intelligence, dit s'inquiéter d'un cocktail économique préoccupant mêlant aggravation des pressions inflationnistes et croissance en berne.

"La croissance, la confiance des chefs d'entreprise et les embauches sont toutes freinées par les coûts importants de l'énergie, des charges d'entreprise élevées, des inquiétudes géopolitiques, des conditions d'emprunt plus restrictives et le flou politique à l'approche du Budget d'automne", explique l'analyste.

D'après ses calculs, le PIB britannique ne devrait s'accroître que de 0,1% au 3ème trimestre.