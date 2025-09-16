 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Nouveau directeur OCTG, services et accessoires chez Vallourec
16/09/2025

Vallourec fait part de la nomination de Jérôme Favre, auparavant directeur des ventes OCTG hémisphère Est, au poste de directeur de la business line OCTG, services et accessoires. Il rejoint le comité exécutif et prend ses nouvelles fonctions immédiatement.

Jérôme Favre succède à Laurent Dubedout, avec lequel il coopérera étroitement dans les prochaines semaines pour 'maintenir la dynamique de la stratégie commerciale du groupe dans le cadre d'une transition planifiée'.

'L'expérience de plus de dix ans de Jérôme Favre au sein des équipes de ventes OCTG dans des régions stratégiques sera déterminante pour contribuer à accélérer le développement de Vallourec', commente son PDG Philippe Guillemot.

Pétrole et parapétrolier

Valeurs associées

VALLOUREC
15,760 EUR Euronext Paris 0,00%
