 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Notre prudence a payé. Nous repassons progressivement à l’achat
information fournie par Les sélections de Roland LASKINE 27/03/2026 à 11:49

(Crédits: Adobe Stock)

(Crédits: Adobe Stock)

Le 27 mars 2026

Semaine de doutes et d'hésitations. Fallait-il y aller, au risque d'acheter trop tôt, ou continuer de faire preuve de prudence ? Dans le climat de confusion générale qui règne actuellement au Moyen-Orient, la plupart des experts financiers estiment qu'il n'est pas opportun de franchement sortir du bois. Nous partageons ce sentiment, mais nous ne nous sommes pas rangés à l'idée d'une immobilisation complète des positions au sein des portefeuilles. Ce jeudi, nous avons décidé de commencer à progressivement reconstituer certaines lignes de titres et, surtout, à initier de nouvelles positions sur des valeurs ayant beaucoup baissé.

Cette stratégie de retour aux initiatives est basée sur deux éléments déterminants. Le premier d'entre eux repose sur un bon « money management », qui nous permet de prendre aujourd'hui quelques risques sans crainte de décrocher par rapport aux indices. Les arbitrages auxquels nous avons procédé dès le début du conflit en Iran déclenché le 28 février dernier ont permis à nos portefeuilles de très bien résister à la baisse du CAC 40 (près de 10% de baisse au terme de quatre semaines d'affrontement). Comme le montre le graphique ci-dessous, nos deux portefeuilles PEA de détention d'actions en direct, l'Offensif et le Défensif, affichent des performances largement positives de respectivement 5,58% et 2,85% depuis le 1er janvier, alors que l'indice général de la Bourse de Paris est désormais bien ancré dans le rouge (-4,67% sur la même période). Comme nous n'avons cessé de l'expliquer, la guerre de l'Iran nécessitait de prendre des mesures de protection des portefeuilles énergiques, mais pas de procéder à une liquidation complète des positions. Même si les événements qui embrasent le Moyen-Orient sont d'une gravité exceptionnelle, l'expérience montre qu'il n'est jamais bon de totalement déshabiller les portefeuilles, pour la simple raison qu'il devient très difficile de prendre le train en marche une fois que la tendance s'inverse de façon positive. Tous les conflits géopolitiques de ces dernières années, notamment lors de la guerre en Ukraine déclenchée en février 2022, ont montré qu'après une phase aiguë de correction au cours des quatre premières semaines du conflit, les marchés ont bénéficié d'un violent rebond. Une hausse qu'il valait mieux ne pas rater. La remontée s'est ensuite faite de façon plus graduelle, avec d'inévitables trous d'air en cours de route. Le niveau de 50% de liquidités, auquel nous étions parvenus dans les portefeuilles, nous est apparu suffisant pour assurer un bon degré de protection de nos actifs, tout en nous mettant en bonne position pour profiter d'un rebond toujours envisageable.

Notre retour aux initiatives a également été motivé par une analyse de la situation n'interdisant pas d'espérer une sortie de crise dans les semaines à venir.  Pour l'heure, il faut bien reconnaître que la situation reste désespérément confuse. L'espoir d'une désescalade rapide du conflit s'est évaporé en fin de semaine, avec le rejet par l'Iran du plan de paix présenté par l'administration Trump. Les diplomates iraniens ont fait savoir par voie de presse qu'ils entendent faire valoir la pleine souveraineté de Téhéran sur le détroit d'Ormuz. Ils demandent en outre des indemnités et des réparations de la part des Etats-Unis, tout en continuant de bombarder les installations énergétiques des monarchies du Golfe.

L'impasse paraît totale, mais les échanges se poursuivent entre les uns et les autres via le Pakistan et la Turquie. Nous ne sommes qu'au début des négociations. Pour l'instant, personne n'a intérêt à dévoiler ses cartes trop rapidement. Ces amorces de pourparlers constituent malgré des avancées qui ne peuvent être ignorées. On peut à ce titre constater que le prix du pétrole est sous tension autour de 109 dollars le baril, sans toutefois retrouver les plus hauts niveaux de près de 120 dollars approchés la semaine passée. Les marchés financiers plient, mais ne craquent pas totalement. Les plus bas atteints le 20 mars dernier sur le S&P 500 et l'EuroStoxx n'ont pas été enfoncés. Les taux d'intérêt restent tendus, à 3,75% pour les emprunts d'État français à 10 ans et à 4,36% pour le rendement des obligations fédérales de même durée aux Etats-Unis, mais les sommets récents n'ont là aussi pas été dépassés. Tous ces signaux faibles signifient que le pic de la crise est peut-être derrière nous.

Nos derniers arbitrages, les valeurs à surveiller. Dans le portefeuille Défensif, nous avons renforcé, ce jeudi, les positions sur Veolia Environnement, Schneider Electric et L'Oréal et ouvert une nouvelle ligne de 500 titres sur Getlink. Le gestionnaire du tunnel sous la Manche a fait état de résultats en hausse l'an dernier à un niveau supérieur aux attentes. La solidité du bilan et le maintien de perspectives d'activité toujours solides ont permis au conseil d'administration de proposer une forte amélioration de la rémunération servie aux actionnaires (le dividende sera porté à 0,80 euro par action, contre 0,58 euro au titre de l'exercice 2024). Sur l'Offensif, nous nous sommes montrés plus audacieux en ayant renforcé les positions sur STMicroelectronics (400 actions acquises jeudi) et, surtout, en ayant fait entrer deux nouvelles valeurs directement liées à la crise de l'énergie que nous traversons aujourd'hui. Il s'agit du fabricant allemand d'ondulateurs solaires, SMA Solar Technology AG, ayant fait état d'un recul de son niveau d'activité au cours du quatrième trimestre 2025, mais qui a vu son carnet de commandes nettement repartir à la hausse pour 2026. Dans le secteur pétrolier, il est un peu tard pour s'intéresser aux grands producteurs européens désormais très bien valorisés. Nous avons, en revanche, initié une première position sur le géant parapétrolier italien Saipem qui s'attend, lui aussi, à une forte reprise des commandes en 2026.

A noter, enfin, que ces différentes initiatives s'inscrivent dans une recherche d'opportunités purement tactique sur un marché devenu très volatile. Elles ne tiennent pas compte de l'impact négatif à plus long terme que pourrait avoir le maintien d'un prix de l'énergie à un niveau élevé susceptible de relancer les pressions inflationnistes et de peser sur la croissance mondiale, notamment en Europe en situation de forte vulnérabilité. Nous reviendrons sur ces éléments fondamentaux une fois que la visibilité sera améliorée sur la question cruciale de l'évolution du prix de l'énergie. Ce sera l'occasion de remettre à plat la stratégie menée sur notre sélection d'ETF Monde, qui sous-performe très nettement nos autres portefeuilles depuis le début de l'année (cf notre second graphique ci-joint).

Bonne lecture et bon week-end à tous,

Roland Laskine

Cette analyse a été élaborée par Objectif Rendement et diffusée par BOURSORAMA. Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise. BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »). Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement. Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion. Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

1 commentaire

  • 11:59

    mdr rien de tout ça , c'est pas fini la baisse des Marchés

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Les valeurs de la journée sur les marchés américains (Crédit: Scott Beale / Flickr)
    USA-Les valeurs à suivre à Wall Street (actualisé)
    information fournie par Reuters 27.03.2026 13:12 

    (Actualisé avec contrats à terme, Brown-Forman, Tesla et Rocket Pharmaceuticals) Principales valeurs à suivre vendredi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en baisse de 0,28% pour le Dow Jones .DJI , de 0,43% ... Lire la suite

  • L'autorité italienne de la concurrence a annoncé l'ouverture d'une enquête contre LVMH et ses marques Sephora et Benefit pour avoir promu l'utilisation de cosmétiques pour adultes par des enfants et des adolescents ( AFP / STEPHANE DE SAKUTIN )
    Promotion de cosmétiques auprès des adolescents: l'Italie enquête sur LVMH
    information fournie par AFP 27.03.2026 13:03 

    L'autorité italienne de la concurrence a annoncé vendredi l'ouverture d'une enquête contre le géant français du luxe LVMH et ses marques Sephora et Benefit pour avoir promu "l'utilisation précoce de cosmétiques pour adultes par des enfants et des adolescents", ... Lire la suite

  • Des Iraniennes à des funérailles de victimes de la guerre dans le cimetière de Behesht Zahra? dans le sud de Téhéran, le 26 mars 2026 ( AFP / - )
    Guerre au Moyen-Orient: les derniers développements
    information fournie par AFP 27.03.2026 13:02 

    Voici les derniers événements en liaison avec la guerre au Moyen-Orient, à son 28e jour vendredi: . Israël va "intensifier" ses frappes sur l'Iran Le ministre de la Défense Israël Katz a prévenu qu'Israël allait "intensifier" ses frappes sur l'Iran pour faire cesser ... Lire la suite

  • Des personnes marchent le long de Wall Street, près de la Bourse de New York
    Les Bourses restent dans le rouge face à l'incertitude au Moyen-Orient
    information fournie par Reuters 27.03.2026 12:58 

    par Diana Mandia Wall Street est attendue en baisse et les Bourses européennes reculent vendredi à mi-séance, l'incertitude quant à l'évolution ‌du conflit au Moyen-Orient, qui marque ce samedi son premier mois, l'emportant sur les espoirs de négociations de paix. ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank