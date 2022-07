Note sectorielle Jeux Vidéo

Une dynamique long-terme préservée

Le marché mondial des jeux vidéo (sur PC, console et mobile) a atteint 175,8 Md$ en 2021 et s'inscrit dans une dynamique soutenue en affichant un taux de croissance annuel moyen (TCAM) de près de 11 % entre 2012 et 2021. Au sein de ce marché, le jeu sur mobile a progressivement pris des parts de marché avec un chiffre d'affaires en hausse annuelle moyenne de 23,1 % et un poids devenu majoritaire en 2021.

De manière très spécifique, le marché des accessoires PC, qui fut fortement dynamisé par la demande d'équipements liés au confinement durant la pandémie, apparait en croissance de près de 25 % YoY aux USA. Des niches se distinguent telles que les volants et les joysticks qui affichent tous deux des croissances supérieures à 40 % YoY.

Nous attendons une croissance du marché du jeu vidéo en 2022 grâce à un meilleur déploiement des consoles de nouvelle génération mais aussi et surtout grâce à une actualité éditoriale plus dense qu'en 2021. Nous prévoyons ainsi une croissance de +8,7 % à 191 Md$ avec un marché du jeu console en hausse de +11,8 % et un marché du jeu mobile en croissance de 9,3 %.