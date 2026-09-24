Norvège-La banque centrale relève ses taux et prévoit une nouvelle hausse

La banque centrale norvégienne a relevé jeudi son principal taux directeur de 25 points de base, le portant à 4,50%, afin de juguler l'inflation, et a indiqué qu'elle pourrait procéder prochainement à une nouvelle hausse des coûts d'emprunt.

"Il sera probablement nécessaire de maintenir le taux directeur à un niveau élevé pendant un certain temps, et le comité est prêt à le relever davantage si nécessaire pour ramener l'inflation à l'objectif de 2% dans un délai raisonnable", déclare Ida Wolden Bache, gouverneure de la Norges Bank, citée dans le communiqué de la banque centrale.

La couronne norvégienne s'est raffermie à 10,76 contre l'euro EURNOK= après cette décision alors qu'elle se traitait auparavant à 10,79.

Alors que la banque centrale norvégienne avait relevé ses taux de 25 points de base en mai, prenant de court les anticipations de la plupart des analystes, elle avait déclaré en août que l'orientation future de sa politique monétaire "dépendrait de l'évolution de la situation économique", jetant ainsi un doute sur la suite de sa politique.

Parmi les 28 économistes interrogés par Reuters du 17 au 21 septembre, 16 s'attendaient à ce que la Banque de Norvège annonce une hausse de 25 points de base de ses taux ce jeudi, tandis que 12 prévoyaient un statu quo.

Sept autres économistes avaient prédit une hausse des taux à 4,50% au quatrième trimestre, et la grande majorité des économistes sondés estimaient alors que ce seuil de 4,50% serait le niveau maximal atteint par le loyer de l'argent.

L'inflation sous-jacente en Norvège a atteint 3,0% en août en rythme annuel, un chiffre en dessous des prévisions officielles de la Banque de Norvège (+3,3%) sur 12 mois, mais toujours supérieur à l'objectif à moyen terme de la banque centrale.

"Au cours de l'été, l'inflation sous-jacente s'est modérée et a été inférieure aux prévisions. Mais les perspectives d'inflation à plus long terme ne semblent pas avoir évolué de manière significative", note Ida Wolden Bache.

(Reportage Terje Solsvik; version française Claude Chendjou, édité par Sophie Louet)