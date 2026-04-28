Northrop Grumman renforce sa coopération avec le Japon dans la guerre électronique
information fournie par Zonebourse 28/04/2026 à 10:15
Northrop Grumman annonce collaborer avec le ministère japonais de la Défense afin de développer les capacités de guerre électronique du pays. Les discussions portent notamment sur l'optimisation des données, la simulation des menaces et le renforcement des compétences locales.
Dans un contexte géopolitique plus complexe, le Japon intensifie ses investissements de défense, avec un accent sur la maîtrise du spectre électromagnétique. Les solutions du groupe couvrent l'ensemble du cycle EW (Electronic War ou guerre électronique), permettant de détecter, perturber ou neutraliser les systèmes adverses tout en protégeant les opérations alliées.
Parmi les technologies clés, le simulateur CEESIM (Combat Electromagnetic Environment Simulator) permet de reproduire des environnements de menaces complexes pour accélérer le développement et la validation des systèmes radiofréquences. Déployé depuis 1983, il équipe déjà plusieurs programmes militaires majeurs.
Northrop met également en avant son système d'entraînement JTE (Joint Threat Emitter), conçu pour préparer les opérateurs à contrer missiles et artillerie dans des conditions réalistes.
L'objectif est d'améliorer la préparation opérationnelle du Japon face à des menaces de plus en plus sophistiquées et évolutives.
Le titre Northrop Grumman a terminé à l'équilibre hier à Wall Street et affiche une croissance timide de 0,9% depuis le début de l'année.
Valeurs associées
|577,790 USD
|NYSE
|+0,45%
A lire aussi
-
Le fabricant finlandais d'ascenseurs Kone a annoncé mercredi le rachat de son concurrent allemand TKE, détenu par des fonds, dans une opération en action et en cash valorisant sa cible 29,4 milliards d'euros et qui va donner naissance à un géant mondial. Le groupe ... Lire la suite
-
Le constructeur automobile de luxe britannique Aston Martin Lagonda, aux performances en berne depuis plusieurs années, a annoncé mercredi une diminution de ses pertes au premier trimestre et maintenu ses prévisions annuelles malgré le "contexte macroéconomique ... Lire la suite
-
Dans un quartier résidentiel de Stockholm, un nouveau café vient d'ouvrir ses portes: avec ses avocado toasts et "cafés latte" mousseux, il ressemble aux autres, à ceci près qu'ici, l'intelligence artificielle (IA) est aux commandes. Quelques tables ornées de petites ... Lire la suite
-
La Bourse de Paris reste sur ses gardes malgré les bons résultats de TotalEnergies salués timidement par les investisseurs qui attendent le verdict des géants de la tech aux Etats-Unis et les réunions de la Banque centrale européenne (BCE) et de la Réserve fédérale ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer