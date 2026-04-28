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Northrop Grumman renforce sa coopération avec le Japon dans la guerre électronique
information fournie par Zonebourse 28/04/2026 à 10:15

Le groupe américain entend soutenir Tokyo face à la montée des menaces régionales grâce à des solutions avancées et des capacités locales renforcées.

Northrop Grumman annonce collaborer avec le ministère japonais de la Défense afin de développer les capacités de guerre électronique du pays. Les discussions portent notamment sur l'optimisation des données, la simulation des menaces et le renforcement des compétences locales.

Dans un contexte géopolitique plus complexe, le Japon intensifie ses investissements de défense, avec un accent sur la maîtrise du spectre électromagnétique. Les solutions du groupe couvrent l'ensemble du cycle EW (Electronic War ou guerre électronique), permettant de détecter, perturber ou neutraliser les systèmes adverses tout en protégeant les opérations alliées.

Parmi les technologies clés, le simulateur CEESIM (Combat Electromagnetic Environment Simulator) permet de reproduire des environnements de menaces complexes pour accélérer le développement et la validation des systèmes radiofréquences. Déployé depuis 1983, il équipe déjà plusieurs programmes militaires majeurs.

Northrop met également en avant son système d'entraînement JTE (Joint Threat Emitter), conçu pour préparer les opérateurs à contrer missiles et artillerie dans des conditions réalistes.

L'objectif est d'améliorer la préparation opérationnelle du Japon face à des menaces de plus en plus sophistiquées et évolutives.

Le titre Northrop Grumman a terminé à l'équilibre hier à Wall Street et affiche une croissance timide de 0,9% depuis le début de l'année.

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