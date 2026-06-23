Northrop Grumman décroche un contrat de 5 ans pour des munitions de chars M1 Abrams

Le groupe de défense fournira à l'armée américaine et à ses partenaires internationaux des obus de nouvelle génération destinés aux chars de combat Abrams.

Northrop Grumman annonce avoir obtenu un contrat pluriannuel de 5 ans de l'armée américaine pour produire l'obus M1147 Advanced Multi-Purpose (AMP) de 120 mm, destiné aux chars de combat M1 Abrams.

Cette munition de nouvelle génération regroupe les capacités de 4 obus hérités en un seul modèle, afin de simplifier la logistique et d'améliorer la flexibilité opérationnelle. Grâce à une fusée programmable multimode, le M1147 peut fonctionner en modes détonation à l'impact, détonation retardée ou explosion aérienne pour traiter différents types de cibles.

"Le M1147 AMP répond aux besoins de l'armée en matière d'efficacité et de préparation opérationnelle, tout en renforçant la puissance de feu du char Abrams", a déclaré Dave Fine, vice-président des systèmes d'armement de Northrop Grumman.

Le groupe souligne avoir livré plus de 5 millions de munitions tactiques et d'entraînement de gros calibre à l'armée américaine, au corps des Marines et à des forces alliées au cours des 45 dernières années.

Hier, le titre Northrop Grumman a conclu la séance sur un repli de 2,7% à New York après avoir déjà cédé 5,2% la veille, dans un contexte d'apaisement des tensions au Moyen-Orient. Le recul du titre atteint désormais 11% depuis le début de l'année.