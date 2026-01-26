Northrim BanCorp poursuit sa chute après la publication de ses résultats

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
26 janvier - ** Les actions de la banque communautaire Northrim BanCorp basée en Alaska NRIM.O chutent de 6,9% à 23,50 dollars ** L'action a clôturé en baisse de 15% vendredi après les résultats du 4ème trimestre
** L'analyste Brett Rabatin de Hovde Group déclare qu'il est nécessaire de revoir les attentes en matière de rentabilité, mais pense que le marché a réagi de manière excessive à l'augmentation des dépenses et à la stagnation des revenus d'intérêts au cours du 4ème trimestre
** Réduit l'estimation du BPA pour l'année 26 à 2,59 $ et abaisse son objectif de cours de 2 $ à 31 $, ce qui représente une hausse de 22,8 % par rapport à la dernière clôture
** Deux sociétés de courtage couvrant l'action lui attribuent la note "achat" ou supérieure; objectif de cours médian de 30,50 $ - LSEG
** L'action NRIM a gagné 36,6% en 2025
