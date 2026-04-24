Norfolk Southern prévient que les coûts du carburant pèseront sur les prochains trimestres

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Modification du paragraphe 1, ajout d'un commentaire de la direction aux paragraphes 3, 7 et 8, et ajout du cours de l'action au paragraphe 11) par Apratim Sarkar

Norfolk Southern NSC.N a déclaré vendredi que la flambée des prix du carburant continuera à peser sur les bénéfices au cours des prochains trimestres, après que la hausse des coûts du carburant ait pesé sur les marges et fait baisser le bénéfice du premier trimestre.

Les prix du carburant ont fortement augmenté à la suite de laguerre américano-israélienne contre l'Iran, ce qui a accru la pression sur les marges dans les secteurs à forte intensité énergétique, notamment le transport et la logistique.

“Le carburant va manifestement constituer une inconnue pour le reste de l'année, et nous prévoyons qu'il constituera un frein au deuxième trimestre,” a déclaré le directeur financier Jason Zampi lors d'une conférence téléphonique post-résultats.

Les prix moyens de l'essence aux États-Unis ont dépassé les 4 dollars le gallon en mars pour la première fois en plus de trois ans, marquant la plus forte hausse mensuelle depuis des décennies.

Le directeur général Mark George a déclaré que la société avait traversé le trimestre, mais a souligné les répercussions d’une “hausse spectaculaire” des prix du carburant en mars, d’un hiver rigoureux et d’un environnement macroéconomique en pleine mutation.

Les opérateurs ferroviaires américains ont vu leurs coûts d'exploitation augmenter, les dépenses de main-d'œuvre et de maintenance restant élevées, les dépenses de sécurité augmentant et les conditions météorologiques extrêmes perturbant les réseaux.

M. Zampi a indiqué que les dépenses en carburant avaient augmenté de 31 millions de dollars par rapport à l'année dernière et dépassaient de plus de 40 millions de dollars les prévisions, avec une forte hausse fin mars qui s'est poursuivie au deuxième trimestre.

Les dirigeants de la société ont déclaré que les recettes provenant des surcharges carburant constituaient la compensation la plus immédiate de la hausse des coûts du carburant.

Le chiffre d'affaires d'exploitation ferroviaire pour le premier trimestre est resté stable à 3 milliards de dollars par rapport à l'année précédente.

Norfolk, dont le siège est à Atlanta, en Géorgie, a annoncé un bénéfice ajusté de 2,65 dollars par action pour le trimestre, contre 2,69 dollars par action un an plus tôt.

Union Pacific UNP.N , qui a signé l'année dernière un accord de 85 milliards de dollars pour racheter Norfolk, a déclaré jeudi qu'elle s'attendait à ce que la flambée des prix du carburant , déclenchée par le conflit au Moyen-Orient, pèse sur les marges de l'opérateur ferroviaire.

L'action de la société a reculé de près de 1 % en début de séance.