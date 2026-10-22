Nordex décroche son tout premier projet éolien en Nouvelle-Zélande

Le groupe Nordex a décroché sa première commande en Nouvelle-Zélande. Mercury, l'un des principaux producteurs et fournisseurs d'électricité du pays, a commandé 40 éoliennes du modèle N133/4.8, représentant une puissance totale de 192 MW, pour un parc éolien situé dans la région d'Otago, sur l'île du Sud. Mercury et Nordex ont également conclu un contrat de maintenance complet sur une durée de 30 ans.

Le parc éolien de Puke Kapo Hau se trouve sur les contreforts orientaux de la chaîne de Lammermoor, dans la région d'Otago. Avec une vitesse moyenne du vent supérieure à 8 mètres par seconde, le site offre des conditions optimales pour la production d'énergie éolienne. L'installation de la première éolienne, montée sur un mât d'acier tubulaire de 90 mètres, doit débuter début 2028, pour une mise en service de la première unité prévue au milieu de la même année.

Ancrage local et synergie des compétences

Mercury possède un portefeuille de production d'énergies renouvelables conséquent en Nouvelle-Zélande. Pour Nordex, ce projet constitue un point de départ idéal pour s'implanter dans le pays.

En vue de la réalisation du projet et des opérations futures, le fabricant d'éoliennes prévoit de travailler en étroite collaboration avec des entreprises locales et d'y développer ses compétences. Les plans actuels prévoient le recours à des prestataires locaux pour le levage, le montage des éoliennes et la mise en service finale. Cela permettra à Nordex de combiner son savoir-faire international en matière d'éoliennes et de gestion de projets avec l'expertise locale.

Nordex conforte ses ambitions en Océanie

"Entrer sur le marché néo-zélandais avec Mercury comme premier client constitue une étape majeure pour le groupe Nordex. La Nouvelle-Zélande dispose d'excellentes ressources en vent et de perspectives ambitieuses dans les énergies renouvelables, ce qui en fait un marché très attractif pour nous. Nous sommes particulièrement honorés de la confiance que Mercury accorde à notre technologie et à nos équipes pour ce projet d'envergure. En associant la N133/4.8 à notre offre de services à long terme, nous nous réjouissons d'accompagner Mercury tout au long du cycle de vie du parc éolien", a déclaré Alberto Perez, directeur général de la filiale australienne du groupe Nordex.