Nordex a reçu une commande de huit éoliennes de Bürgerwindpark BHU Betriebs
information fournie par Zonebourse 05/02/2026 à 09:47
La capacité totale est de 56 MW. La commande inclut également un service premium pour les turbines pendant 20 ans, garantissant une disponibilité technique sur le long terme.
L'installation des turbines est prévue début 2027, la mise en service devant être achevée à l'automne de la même année.
John-Heinrich Ingwersen, directeur général de Bürgerwindpark BHU, a déclaré : " Après près de 15 ans de planification, nous avons réalisé ce parc éolien de trois villages. À l'avenir, environ 400 partenaires en commandite seront impliqués dans le parc éolien communautaire Bosbüll Holm Uphusum (BHU). "
Karsten Brüggemann, vice-président région centrale du groupe Nordex a rajouté : " Les projets éoliens communautaires sont une pierre angulaire de la transition énergétique en Allemagne. Nous sommes heureux de soutenir ce projet ancré localement avec notre technologie de turbine N163/6.X ".
Valeurs associées
|33,260 EUR
|XETRA
|-1,60%
A lire aussi
-
L'agence météorologique espagnole a levé jeudi l'alerte rouge aux pluies exceptionnelles dues au passage de la dépression Leonardo qui a provoqué de nombreux dégâts en Andalousie (sud), où une femme, tombée dans un cours d'eau, est portée disparue. Au Portugal ... Lire la suite
-
La dépression Leonardo, septième tempête depuis le début de l'année, a frappé mercredi la péninsule ibérique avec des précipitations de plus de 40 cm, faisant un mort au Portugal et entraînant l'évacuation de milliers de personnes, ainsi que la paralysie du trafic ... Lire la suite
-
Le groupe danois Vestas, premier fabricant européen d'éoliennes, a enregistré le chiffre d'affaires "le plus élevé de son histoire" et un bénéfice net qui a grimpé de 55% en 2025 grâce à un carnet de commandes très rempli, selon son rapport annuel publié jeudi. ... Lire la suite
-
"Très fatigué" mais heureux, le Français Tom Félix, acquitté mardi au terme de son procès en Malaisie pour détention et trafic de stupéfiants, a atterri jeudi matin à l'aéroport de Roissy-Charles-de-Gaulle, après plus de 900 jours de détention et la menace d'une ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer