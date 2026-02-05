 Aller au contenu principal
Nordex a reçu une commande de huit éoliennes de Bürgerwindpark BHU Betriebs
information fournie par Zonebourse 05/02/2026 à 09:47

Le groupe a reçu une commande de Bürgerwindpark BHU Betriebs. La commande porte sur huit éoliennes N163/6.X pour le parc éolien communautaire Bosbüll Holm Uphusum (BHU) qui s'étend sur trois villages de la région de la Frise du Nord en Schleswig-Holstein.

La capacité totale est de 56 MW. La commande inclut également un service premium pour les turbines pendant 20 ans, garantissant une disponibilité technique sur le long terme.

L'installation des turbines est prévue début 2027, la mise en service devant être achevée à l'automne de la même année.

John-Heinrich Ingwersen, directeur général de Bürgerwindpark BHU, a déclaré : " Après près de 15 ans de planification, nous avons réalisé ce parc éolien de trois villages. À l'avenir, environ 400 partenaires en commandite seront impliqués dans le parc éolien communautaire Bosbüll Holm Uphusum (BHU). "

Karsten Brüggemann, vice-président région centrale du groupe Nordex a rajouté : " Les projets éoliens communautaires sont une pierre angulaire de la transition énergétique en Allemagne. Nous sommes heureux de soutenir ce projet ancré localement avec notre technologie de turbine N163/6.X ".

