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Nordea AM va pouvoir commercialiser son fonds Empower Europe aux clients du CCF
information fournie par Agefi Asset Management 20/10/2026 à 08:00

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Nordea Asset Management (NAM) annonce avoir noué un accord avec le CCF pour intégrer Nordea 1 – Empower Europe Fund à l’offre de fonds d’investissement proposée aux clients de la banque. Cette stratégie actions européennes multi-capitalisations qui se veut à haute conviction et qui est éligible au Plan d'épargne en actions (PEA), mise sur la transformation économique du continent.

Lancé en juin 2025, ce fonds a rapidement atteint les 900 millions d’euros d’encours. Son positionnement s’articule autour de trois thèmes jugés structurels : la résilience énergétique, le rapatriement de la production industrielle, et la défense et la cybersécurité. Une attention particulière est portée aux petites et moyennes capitalisations européennes innovantes.

L'Agefi

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