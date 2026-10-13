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Nordea AM s'associe au CCF pour distribuer son fonds Empower Europe
information fournie par AOF 13/10/2026 à 16:10

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(Zonebourse.com) - Nordea Asset Management (NAM) a conclu un partenariat avec le CCF pour intégrer son fonds Nordea 1 - Empower Europe Fund à l'offre d'investissement de la banque patrimoniale française.

Lancée en juin 2025, cette stratégie actions européennes éligible au PEA a dépassé les 900 millions d'euros d'encours.

Elle cible trois thématiques liées à la souveraineté européenne : l'indépendance énergétique, la relocalisation industrielle ainsi que la défense et la cybersécurité, avec une attention particulière portée aux petites et moyennes capitalisations.

Le CCF devient ainsi la première banque française à référencer ce fonds, qui entend tirer parti du renforcement de l'autonomie stratégique européenne.

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