Nordea AM lance trois nouveaux fonds durables

(Zonebourse.com) - Nordea Asset Management (NAM) annonce que son offre de solutions actives BetaPlus a atteint 100 milliards d'euros d'encours sous gestion (AuM). Le groupe élargit sa gamme avec trois nouvelles briques d'investissement actions BetaPlus Enhanced durables couvrant les marchés de la zone euro, des petites capitalisations européennes et des petites capitalisations américaines.

Avec plus de 100 milliards d'euros d'encours sous gestion, la gamme BetaPlus de NAM figure parmi les principales plateformes européennes d'Enhanced Indexing. Ces stratégies systématiques visent à combiner la diversification et la maîtrise des coûts propres à la gestion indicielle avec un objectif de surperformance, dans un cadre de risque actif limité.

La gamme est proposée dans des versions traditionnelles et durables, ces dernières intégrant des critères ESG renforcés et s'appuyant notamment sur des indices de référence alignés sur l'Accord de Paris ("Paris-Aligned Benchmarks").

Les solutions BetaPlus sont gérées par l'équipe Diversified Equity au sein de la boutique Multi Assets de NAM. Forte de plus de vingt ans d'expérience en investissement quantitatif multifactoriel, l'équipe enrichit son offre avec trois nouvelles stratégies BetaPlus :

- Nordea 2 - BetaPlus Enhanced Euroland Sustainable Equity Fund

- Nordea 2 - BetaPlus Enhanced European Sustainable Small Cap Equity Fund

- Nordea 2 - BetaPlus Enhanced US Sustainable Small Cap Equity Fund

Les stratégies BetaPlus intégrant des critères renforcés en matière de durabilité visent également une surperformance par rapport aux indices de référence traditionnels.

Plus de 20 stratégies BetaPlus sont aujourd'hui proposées aux allocataires d'actifs, avec différents niveaux d'intégration des critères de durabilité, et couvrent plusieurs zones géographiques ainsi que différents segments de capitalisation boursière.

Cette offre comprend notamment le Nordea 2 - BetaPlus Enhanced US Corporate Bond Fund, première solution systématique de gestion obligataire développée par NAM.

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