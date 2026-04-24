Nordea AM décroche deux mandats ESG en Nouvelle-Zélande

(AOF) - Nordea Asset Management (NAM) annonce avoir remporté ses deux premiers mandats en Nouvelle-Zélande auprès de Pathfinder Asset Management, un acteur de référence de l'investissement éthique engagé en faveur d'un impact positif et durable. Ces mandats portent sur la gestion de stratégies d'actions internationales intégrant des critères d'investissement responsable.

Cette sélection intervient à l'issue d'un processus rigoureux mené par Pathfinder AM, au cours duquel plus de 70 sociétés de gestion ont été évaluées selon leur alignement éthique, leurs capacités quantitatives et leur expertise en matière de durabilité. NAM a été retenu pour son approche sur mesure, permettant à Pathfinder de bénéficier d'une expertise en actions internationales tout en respectant son cadre d'investissement responsable.

Dans ce cadre, NAM interviendra en tant que sous-gérant pour les fonds Responsible Investment et Global Water Pathfinder. Les portefeuilles seront pilotés par l'équipe actions diversifiées de NAM, qui collabore depuis plus de 15 ans et gère aujourd'hui plus de 80 milliards d'euros au sein des stratégies BetaPlus. Ce partenariat combine l'expertise de NAM en investissement durable et quantitatif avec l'approche éthique et de long terme de Pathfinder AM.

Les portefeuilles s'appuieront sur le cadre BetaPlus de NAM, qui associe construction quantitative, gestion rigoureuse des risques et intégration des critères de durabilité. Cette approche vise à générer une surperformance régulière grâce à des stratégies actives structurées, tout en maintenant une vigilance accrue sur les coûts. La gamme BetaPlus comprend des solutions traditionnelles et durables, offrant aux investisseurs des options flexibles en phase avec leurs objectifs de long terme.