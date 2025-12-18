Nokia va s'associer à Free pour proposer des API réseau aux développeurs
information fournie par Zonebourse 18/12/2025 à 15:55
Aux termes de l'accord, les interfaces de programmation avancées (API) réseau de Free seront désormais accessibles sur la plateforme "Network as Code" de l'équipementier télécoms finlandais, qui compte déjà une soixantaine de partenaires dont BT, Deutsche Telekom, Orange, Proximus et Telefonica.
"L'avantage de notre plateforme réside dans le fait qu'elle offre aux développeurs un accès standardisé aux fonctions réseau sans qu'ils aient à gérer la complexité des technologies sous-jacentes. Cela crée une réelle valeur pour des opérateurs comme Free", a commenté Shkumbin Hamiti, le responsable de la plateforme de monétisation réseau chez Nokia.
La plateforme - censée fournir une interface unifiée pour accéder aux fonctionnalités réseau de plusieurs opérateurs, réduisant la complexité et accélérant le lancement de nouvelles applications pour les développeurs - s'inspire d'initiatives sectorielles telles que la GSMA Operator Platform, une norme commune permettant aux opérateurs d'exposer leurs capacités aux développeurs.
