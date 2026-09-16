Nokia s'allie à C3IA pour la transformation numérique de la défense britannique

A l'occasion du salon DVD (Defence Vehicle Dynamics) 2026, Nokia Defense fait part de la signature d'un protocole d'accord avec la société britannique C3IA, visant à renforcer leur collaboration et à soutenir la transformation numérique de la défense britannique.

Ce partenariat conjugue l'expertise de Nokia en matière de connectivité avancée et les compétences de C3IA en ingénierie, en intégration de capacités, en soutien et en services de sécurité, afin de fournir des capacités de défense de nouvelle génération adaptées aux opérations modernes et multidomaines.

Ensemble, les deux entreprises fourniront des solutions assurant la résilience des communications, le partage sécurisé d'informations et l'interopérabilité des réseaux dans les domaines terrestre, aérien, maritime, cyber et spatial.

Cette collaboration s'appuie également sur la participation de Nokia Defense et de C3IA au programme TacSys (Tactical Communication Systems) du ministère britannique de la Défense, offrant ainsi un accès à l'ensemble du portefeuille de connectivité de Nokia, depuis les états-majors jusqu'à la périphérie tactique du champ de bataille.

"Les opérations militaires modernes dépendent de plus en plus de la capacité à connecter de manière sécurisée les personnels, les plateformes, les capteurs et les données à travers de multiples domaines", souligne le groupe finlandais.

Dans le cadre de cet accord, Nokia Defense et C3IA développeront conjointement des solutions couvrant les communications tactiques et opérationnelles, les réseaux privés 4G et 5G, la connaissance de la situation, le commandement et le contrôle (C2), la détection, les systèmes autonomes et l'informatique en périphérie de réseau.