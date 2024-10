Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Nokia: réalise un essai avec Colt et Windstream Wholesale information fournie par Cercle Finance • 14/10/2024 à 12:46









(CercleFinance.com) - Nokia, Windstream Wholesale et Colt Technology Services unissent leurs forces pour réaliser le premier essai de service optique et IP ultra-rapide 800 GbE au monde reliant Londres et Chicago.



Cela représente une distance sous-marine et terrestre de 8 500 km sur le réseau de production.



L'essai sur le terrain consistait à connecter l'un des cinq puissants câbles sous-marins transatlantiques de Colt et une partie de son vaste réseau terrestre de fibre optique au réseau optique convergé intelligent (ICON) à faible latence de Windstream Wholesale aux États-Unis.



La technologie 800G marque une avancée majeure en matière de bande passante de service, doublant la capacité pour prendre en charge des applications réseau avancées telles que la mise en réseau des centres de données IA, les réseaux de diffusion de contenu et les connexions aux hubs de données financières.



Suite à la réussite de l'essai, les groupes étudient actuellement les options permettant de mettre sur le marché des services de connectivité 800 GbE pour les clients commerciaux mondiaux.





