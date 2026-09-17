Nokia prolonge son partenariat avec Microsoft pour l'automatisation des réseaux

Nokia annonce une prolongation de son partenariat de longue date avec Microsoft pour accélérer l'automatisation des réseaux, avec le développement d'une base de données unifiée et agentique soutenant des opérations plus rapides et plus fiables, pilotées par l'IA pour les fournisseurs de télécommunications.

La collaboration combine les produits de données télécoms prêts à l'emploi de Nokia Data Suite avec les capacités unifiées d'analytique, de gouvernance et d'IA de Microsoft Fabric, permettant des solutions intelligentes basées sur des agents à travers la pile réseau.

Les opérateurs pourront ainsi accéder à des données de haute qualité et fiables en quelques minutes au lieu de plusieurs semaines, simplifiant ainsi l'intégration complexe des données et réduisant considérablement le temps nécessaire à l'obtention des informations, selon l'équipementier de réseaux finlandais.

"Nokia et Microsoft apportent les bonnes données, au bon moment, pour la bonne raison aux opérateurs télécoms du monde entier", commente Vivek Jaiswal, vice-président senior, Autonomous Networks chez Nokia. "Ensemble, nous aidons les réseaux à évoluer d'infrastructures statiques vers des plateformes programmables natives de l'IA."

"En réunissant Nokia Data Suite et Microsoft Fabric, nous créons un chemin plus rapide pour transformer des données réseau complexes en intelligence exploitable", explique de son côté Silvia Candiani, vice-présidente corporative mondiale des télécommunications et médias chez Microsoft.

Cette collaboration s'appuie sur le partenariat existant entre Nokia et Microsoft dans le cloud, les données, l'IA et la cybersécurité, soutenant le développement et les activités de mise sur le marché pour les clients télécoms. La solution est disponible dès maintenant, avec une expansion continue des cas d'utilisation des réseaux autonomes et des déploiements clients.