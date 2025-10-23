 Aller au contenu principal
NOV 25 CAC 40 Index (10x)
8 243,50
+0,22%
Nokia, plus forte hausse du SRD à la clôture du 23 octobre 2025 -
information fournie par AOF 23/10/2025 à 17:57

(AOF) - Nokia (+ 10,56% à 5,236 euros)

Le secteur des équipementiers télécoms a connu un troisième trimestre favorable. Nokia a dévoilé des résultats meilleurs que prévu, suivant ainsi l'exemple de son concurrent, Ericsson. "Au troisième trimestre, le chiffre d'affaires a dépassé le consensus de 4 %, tandis que l'EBIT l'a dépassé de 27 %, dont nous estimons que la moitié est attribuable à un effet de rattrapage ponctuel. Compte tenu de ces résultats rassurants et des prévisions révisées, nous anticipons des révisions à la hausse inférieur à 5% du consensus," indique UBS.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Valeurs associées

NOKIA
5,222 EUR Tradegate +10,12%
NOKIA
5,2360 EUR Euronext Paris +10,56%
NOKIA
5,252 EUR XETRA +11,08%
NOKIA
4,679 CHF Swiss EBS Stocks -14,24%
NOKIA
4,899 CHF Swiss EBS Stocks +43,67%
NOKIA
5,211 EUR LSE Intl +10,68%
NOKIA
6,0600 USD OTCBB +12,06%
A lire aussi

  • Jeudi, le CAC 40 a pris 0,23%, soit un gain de 18,91 points, pour s'établir à 8.225,78 points ( AFP / Dimitar DILKOFF )
    Légère hausse à la Bourse de Paris, avec quelques surprises
    information fournie par AFP 23.10.2025 18:43 

    La Bourse de Paris a terminé en petite hausse jeudi, après une séance classique de résultats d'entreprises avec quelques surprises. L'indice vedette de la place parisienne a pris 0,23%, soit un gain de 18,91 points, pour s'établir à 8.225,78 points. "C'est une ... Lire la suite

  • nexity (Crédit: Crédit Nexity - Cobe Jol / credit Nexity)
    Nexity réaffirme ses objectifs annuels
    information fournie par AOF 23.10.2025 18:40 

    (AOF) - Le promoteur immobilier Nexity a enregistré un chiffre d'affaires 9 mois de 1,932 milliard d'euros, en baisse de 20%. Le chiffre d’affaires hors activités cédées a reculé de 17% à 1,93 milliard d'euros. La baisse est principalement due à la chute de 88% ... Lire la suite

  • Une enseigne Valeo
    Valeo: Objectifs 2025 confirmés, des alternatives à Nexperia
    information fournie par Reuters 23.10.2025 18:37 

    Valeo a fait état jeudi d'un chiffre d'affaires stable au troisième trimestre, reflet notamment d'effets de changes négatifs liés à la hausse de l'euro, et confirmé ses objectifs 2025. L'équipementier automobile, spécialiste des aides à la conduite et des systèmes ... Lire la suite

  • Le logo de Bolloré Logistics à Montoir-de-Bretagne
    Bolloré: CA -24% au T3 avec le repli des cours pétroliers
    information fournie par Reuters 23.10.2025 18:29 

    Bolloré a fait état d'une baisse organique de 24% de son chiffre d'affaires du troisième trimestre, à 630 millions d'euros, affecté par le repli des cours pétroliers et une diminution des volumes. Le chiffre d'affaires de Bolloré Energy, la principale unité du ... Lire la suite

